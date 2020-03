Zur Rose Group AG begibt Wandelanleihe mit einer Laufzeit von 5 Jahren, Kupon 2,75%-3,25%

©

Zur Rose AG)



Zur Rose Group AG begibt durch ihre Tochtergesellschaft Zur Rose Finance B.V. eine vorrangige unbesicherte Wandelanleihe im Volumen von 150 Mio. CHF mit Fälligkeit 2025, welche durch das Unternehmen garantiert und wandelbar in Namenaktien der Zur Rose Gruppe ist. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Emissionsvolumen nach freiem Ermessen um bis zu 25 Mio. CHF auf insgesamt bis zu 175 Mio. CHF vor oder zum Zeitpunkt der Preisfestsetzung zu erhöhen.Die beabsichtigte Mittelverwendung des Nettoerlöses umfasst(I) die Finanzierung der Markteinführung von eRX Lösungen sowie europäischer Wachstumsinitiativen zur Verbreiterung der Kundenbasis durch organische Expansion sowie potentielle Akquisitionen,(II) Investitionen in Plattformen und Ökosystem-Partnerschaften und(III) Ermöglichung einer schnellen und flexiblen Anpassung auf die signifikant gestiegene Nachfrage seit Beginn der Covid-19 Krise, während der Online-Apotheken das fortlaufende Angebot an lebensnotenwendigen Medikamenten - unter Einhaltung der Social Distancing Auflagen - sicherstellen, sowie(IV) für allgemeine Unternehmenszwecke.Die Anleihe hat eine Stückelung von je 5.000 CHF und wird zu par ausgegeben. Falls nicht zuvor gewandelt, zurückbezahlt oder zurückgekauft und vernichtet, wird die Anleihe zu par am Ende der Laufzeit, voraussichtlich am 31. März 2025, zurückbezahlt.Es wird erwartet, dass der Coupon der Anleihe, welcher halbjährlich ausbezahlt werden wird, zwischen 2.75% und 3.25% pro Jahr beträgt. Die Anleihe ist zu einem noch festzulegenden Wandelpreis in Aktien wandelbar, wobei die Prämie des Wandelpreises voraussichtlich zwischen 15% und 20% gegenüber dem Volumen-gewichteten durchschnittlichen der Aktien an der SIX Swiss Exchange zwischen Initiierung der Emission und Handelsschluss betragen wird.Die Emittentin hat das Recht zur vorzeitigen Rückzahlung der Anleihe. Dies zu jedem Zeitpunkt am, oder nach dem 21. Kalendertag drei Jahre nach dem Liberierungsdatum zu par, zuzüglich (allfälliger) aufgelaufener Zinsen sowie falls der VWAP der Aktien mindestens 130% des Wandelpreises an mindestens 20 von 30 aufeinanderfolgenden Handelstagen entspricht, oder zu jedem Zeitpunkt nach dem Liberierungsdatum zu par, zuzüglich aufgelaufener Zinsen, oder falls weniger als 15% des Nominalbetrages der Anleihe ausstehend ist.Die finalen Konditionen der Anleihe werden voraussichtlich im Verlauf des heutigen Tages veröffentlicht werden, wobei die Liberierung der Anleihe für den 31. März erwartet wird. Die Kotierung und Zulassung zum Handel der Anleihe an der SIX Swiss Exchange, gemäss den üblichen Standards, wird beantragt.Die Emittentin und das Unternehmen haben sich zu einer 90-tägigen Lock-up Periode ab Liberierungsdatum verpflichtet, vorbehältlich einer Entbindung durch die Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners sowie den üblichen Ausnahmen.BofA Securities und UBS AG agieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für die Emission der Anleihe. ACXIT Capital Partners agiert als Financial Advisor des Unternehmens. Baker McKenzie agiert als Rechtsberaterin der Zur Rose Gruppe.Quelle: fixed-income.org - Die Plattform für Investoren und Emittenten am Anleihenmarkt.