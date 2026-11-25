Nur fünf Aktien, klare Handelsregeln und eine historische Jahresrendite von 24,9 % im Backtest: Wie lässt sich die Stärke der Aktienmärkte systematisch nutzen? Trading-Experte Dr. Matthias Blankenberg-Teich zeigt in einem kostenlosen Webinar seine Momentum-Strategie – inklusive konkreter Regeln, Backtesting-Ergebnisse und Risikomanagement.

Besonders interessant: Bereits morgen, Donnerstag, 26. November, um 18:00 Uhr folgt der zweite Teil der Webinar-Reihe. Dann steht die Frage im Mittelpunkt, wie sich solche Strategien mit möglichst wenig manuellem Aufwand handeln lassen.

Morgen LIVE: Momentum-Strategien automatisch handeln Donnerstag, 26. November 2026 | 18:00–19:00 Uhr

Kostenloses Live-Webinar mit Dr. Matthias Blankenberg-Teich. Erfahren Sie, wie aus einem Handelssignal eine konkrete Order wird und wie sich Momentum-Strategien mit dem LIT2Trade Connector automatisiert über ein Handelskonto umsetzen lassen. Jetzt kostenlos für Teil 2 anmelden »

Momentum-Trading: Die stärksten Aktien systematisch handeln

Die Idee hinter Momentum-Trading ist einfach: Aktien, die sich über einen längeren Zeitraum besonders stark entwickeln, können ihre relative Stärke auch künftig fortsetzen. Anstatt auf vermeintlich günstige Aktien oder kurzfristige Kursprognosen zu setzen, konzentriert sich eine Momentum-Strategie auf messbare Kursentwicklungen.

Doch welche Aktien kommen infrage? Wie viele Positionen sollte ein Portfolio enthalten? Wann ist ein Ausstieg sinnvoll? Und wie lassen sich größere Verluste in schwachen Marktphasen begrenzen?

Genau diese Fragen beantwortet Dr. Matthias Blankenberg-Teich, Geschäftsführer der LIT Algo Solutions GmbH, im ersten Teil der zweiteiligen Webinar-Reihe von WH SelfInvest.

24,9 % pro Jahr im Backtest: Die Strategie im Video

Ausgehend von wissenschaftlichen Untersuchungen zum Momentum-Effekt entwickelt der Referent zunächst ein einfaches Handelsmodell für Aktien des Nasdaq 100. Anschließend zeigt er, wie sich dieses Modell mithilfe zusätzlicher Auswahl- und Risikokriterien weiterentwickeln lässt.

Das Ergebnis seiner vorgestellten TrendForce-Strategie: durchschnittlich 24,9 % jährliche Rendite im historischen Backtest. Dabei konzentriert sich das Modell auf lediglich fünf Aktien.

Video: Momentum-Trading mit Dr. Matthias Blankenberg-Teich – Teil 1 der Webinar-Reihe. Alternativ direkt auf YouTube ansehen.

Wie funktioniert die Strategie mit nur fünf Aktien?

Die im Webinar vorgestellte Strategie folgt einem klar definierten Regelwerk. Zu den wichtigsten Bausteinen gehören:

Aktienauswahl: Grundlage sind die Aktien des Nasdaq 100. Ein Momentum-Score berücksichtigt die Kursentwicklung über mehrere Zeiträume von 60 bis 240 Handelstagen.

Grundlage sind die Aktien des Nasdaq 100. Ein Momentum-Score berücksichtigt die Kursentwicklung über mehrere Zeiträume von 60 bis 240 Handelstagen. Fünf Positionen: Das Portfolio konzentriert sich auf die fünf Aktien mit dem höchsten qualifizierten Momentum.

Das Portfolio konzentriert sich auf die fünf Aktien mit dem höchsten qualifizierten Momentum. Zusätzliche Filter: Neben positivem Momentum wird auch die kurzfristige Volatilität berücksichtigt.

Neben positivem Momentum wird auch die kurzfristige Volatilität berücksichtigt. Monatliche Überprüfung: Am dritten Handelstag jedes Monats werden die Positionen anhand der Strategiebedingungen überprüft.

Am dritten Handelstag jedes Monats werden die Positionen anhand der Strategiebedingungen überprüft. Klare Ausstiegsregeln: Fällt eine gehaltene Aktie im Momentum-Ranking unter die ersten 15 Positionen, wird sie bei der nächsten Überprüfung verkauft.

Fällt eine gehaltene Aktie im Momentum-Ranking unter die ersten 15 Positionen, wird sie bei der nächsten Überprüfung verkauft. Marktrisikofilter: Der Nasdaq 100 muss oberhalb einer definierten Schwelle liegen, die sich aus seinem höchsten Kurs der vergangenen 180 Handelstage ableitet.

Die Konzentration auf wenige starke Aktien kann die Renditechancen erhöhen, führt allerdings auch zu erheblichen Risiken. Im vorgestellten Backtest lag der maximale historische Drawdown bei 38,8 %. Ein solcher zwischenzeitlicher Rückgang verdeutlicht, wie wichtig die individuelle Risikotragfähigkeit ist.

Wichtiger Hinweis: Die genannten Ergebnisse stammen aus einer historischen Modellberechnung. Sie stellen weder eine garantierte noch eine prognostizierte Rendite dar. Tatsächliche Handelsergebnisse können erheblich abweichen.

Teil 2 am 26. November: Vom Handelssignal zur automatisierten Order

Eine Strategie mit festen Regeln zu entwickeln, ist der erste Schritt. Sie im Börsenalltag konsequent umzusetzen, ist eine weitere Herausforderung.

Im zweiten Teil der kostenlosen Webinar-Reihe zeigt Dr. Matthias Blankenberg-Teich deshalb, wie sich Momentum-Strategien mithilfe des LIT2Trade Connectors mit einem WH-SelfInvest- beziehungsweise Interactive-Brokers-Handelskonto verbinden lassen.

Im Mittelpunkt stehen die praktische Umsetzung der Handelssignale, die Positionsgrößen und der Weg von der Strategieentscheidung bis zur Order.

Kostenlos anmelden: Momentum-Strategien automatisch handeln Termin: Donnerstag, 26. November 2026

Uhrzeit: 18:00–19:00 Uhr

Referent: Dr. Matthias Blankenberg-Teich

Veranstalter: WH SelfInvest

Teilnahme: Kostenlos und online Sehen Sie, wie regelbasierte Aktienstrategien in die Praxis übertragen und Handelsprozesse automatisiert werden können. Jetzt kostenlosen Webinarplatz sichern »

Fazit: Momentum-Trading muss nicht auf kurzfristigen Kursprognosen beruhen. Die vorgestellte Strategie zeigt, wie sich Aktienauswahl, feste Handelsregeln und Risikofilter zu einem systematischen Ansatz kombinieren lassen. Wer die Strategie nicht nur verstehen, sondern auch die Möglichkeiten ihrer automatisierten Umsetzung kennenlernen möchte, sollte den zweiten Teil der Webinar-Reihe nicht verpassen.

Weiterführende Informationen

Über den Autor

Roland Jegen – Trading- und Kapitalmarktexperte bei WH SelfInvest

Roland Jegen verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung an den internationalen Finanzmärkten und ist seit 2016 als Analyst, Trading-Experte und Autor bei WH SelfInvest tätig. Seine Schwerpunkte liegen auf Aktienanalysen, technischer Analyse, Futures-Trading sowie regelbasierten Handelsstrategien. Er veröffentlicht regelmäßig Marktanalysen, Fachartikel und Videos und begleitet Webinare zu aktuellen Börsen- und Investmentthemen.

Risikohinweise und rechtliche Informationen

Allgemeiner Risikohinweis: Dieser Artikel dient ausschließlich Informations- und Bildungszwecken und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Der Handel mit Aktien und anderen Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden. Anleger können einen Teil oder ihr gesamtes eingesetztes Kapital verlieren. Die Eignung einer Strategie hängt unter anderem von den individuellen Anlagezielen, Kenntnissen und finanziellen Verhältnissen ab.

Backtesting und Wertentwicklung: Die im Artikel und Video dargestellten Performancekennzahlen beruhen auf historischen Modellberechnungen des Referenten. Backtesting-Ergebnisse sind hypothetisch und können von tatsächlich erzielbaren Ergebnissen abweichen. Insbesondere können Handelskosten, Steuern, Liquidität, Slippage, Datenqualität und die konkrete Ausführung die Ergebnisse beeinflussen. Historische Ergebnisse sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Es bestehen keine Renditegarantien.

Hinweis zum automatisierten Handel: Automatisierte Handelssysteme unterliegen zusätzlichen technischen und operativen Risiken, beispielsweise durch Softwarefehler, Verbindungsunterbrechungen oder abweichende Orderausführungen. Auch regelbasierte Strategien können erhebliche Verluste verursachen.

CFD-Risikohinweis: CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Transparenz: WH SelfInvest ist ein Anbieter von Finanzdienstleistungen. Im Artikel enthaltene Verweise auf Produkte, Konten oder Veranstaltungen von WH SelfInvest können der Information über eigene Dienstleistungen dienen. Das vorgestellte Strategiemodell stammt vom externen Referenten Dr. Matthias Blankenberg-Teich beziehungsweise LIT Algo Solutions GmbH.

Stand: 25. November 2026