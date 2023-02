3 TOP CHARTS DER WOCHE: Bitcoin, S&P 500 & EURUSD 🔴 Chartanalyse und Prognose

Bitcoin

Beginnen wir unsere heutige Analyse mit dem Bitcoin-Chart. Ein Blick auf das D1-Intervall zeigt, dass es dem Kurs trotz mehrerer Versuche nicht gelungen ist, den wichtigen Widerstand bei 25.000 $ zu ĂĽberwinden. Wenn die aktuelle Korrekturbewegung an Fahrt gewinnt, sollte man sich auf die UnterstĂĽtzung bei 2450 $ konzentrieren, die durch die untere Grenze der 1:1-Struktur und frĂĽhere Kursreaktionen markiert ist. Im Falle eines größeren Ausverkaufs liegt die nächste zu beachtende UnterstĂĽtzung bei 21.200 $.Â

Â

S&P 500 / US500

Der US500-Index kehrte unter die Unterstützungszone bei 4100 Punkten zurück, woraufhin die Abwärtsbewegung an Stärke gewann.

Derzeit beobachten wir einen Test der Aufwärtstrendlinie. Sollte es den Käufern gelingen, die Abwärtsbewegung zu stoppen, könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls in Richtung des Widerstands bei 4100 Punkten einsetzen. Sollte hingegen ein Durchbruch unter die 4000 Punkte erfolgen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der nächsten Unterstützung bei 3855 Punkten vertiefen, die durch die untere Begrenzung der 1:1-Struktur markiert ist.

Â

EURUSD

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf das Chart des beliebtesten Währungspaares. Auf dem Zeitrahmen D1 ist der Kurs unter die Unterstützung bei 1,0660 gebrochen, so dass die Gefahr einer größeren Abwärtskorrektur besteht. Das nächste Ziel für Verkäufer liegt bei 1,0570, was mit dem 100 EMA zusammenfällt. Die nächste Unterstützung befindet sich um das 38,3% FIbonacci-Retracement der letzten Aufwärtswelle und der vorangegangenen Preisreaktionen.

Â

