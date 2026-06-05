+36,4 % im Mai: Warum Momentum-Aktien jetzt im Fokus stehen

Warum steigen manche Aktien scheinbar immer weiter, während andere trotz günstiger Bewertung kaum vom Fleck kommen? Genau dieser Frage widmen wir uns im nächsten Webinar „Momentum-Highlights“. Im Mittelpunkt steht ein Börsenphänomen, das viele Anleger häufig unterschätzen: Momentum. Dahinter steckt die Beobachtung, dass Aktien mit starker relativer Kursentwicklung oft über längere Zeiträume stark bleiben können, weil Kapital bevorzugt in Marktführer fließt, institutionelle Investoren Trends verstärken und Gewinneraktien dadurch weiter in den Fokus rücken?

Genau dieser Frage widmen wir uns im nächsten Webinar „Momentum-Highlights“.

Wie dynamisch solche Trends verlaufen können, zeigte zuletzt der Monat Mai eindrucksvoll. Die Nasdaq Stock-Box erzielte im Mai eine Performance von +36,4 % und kommt seit ihrer Verfügbarkeit im November 2016 aktuell auf eine Gesamtrendite von 848,1 %. Besonders spannend: In den vergangenen Monaten wurde das Portfolio verstärkt auf Aktien aus dem Mikrochip-Sektor ausgerichtet – ein Bereich, der stark vom KI- und Rechenzentrumsboom profitiert. Neu hinzugekommen sind unter anderem Datadog und Micron Technology.

Auch die KI Stock-Box konnte im Mai deutlich zulegen und erreichte eine Monatsrendite von +11,5 %. Seit ihrer Verfügbarkeit im Oktober 2023 liegt die Rendite aktuell bei 129,8 %. In diesem Monat werden zudem fünf neue Aktien in die KI Stock-Box aufgenommen – ein weiterer Hinweis darauf, wie aktiv Momentum-Strategien auf neue Marktführer, Trendwechsel und relative Stärke reagieren können.

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Im Webinar zeigen wir, warum Momentum kein Zufall ist, sondern seit Jahrzehnten wissenschaftlich untersucht wird. Der Momentum-Effekt zählt zu den robustesten Anomalien an den Finanzmärkten und bildet die Grundlage zahlreicher professioneller Investmentstrategien. Dabei geht es nicht darum, möglichst billig zu kaufen und auf eine Erholung zu hoffen. Momentum-Investoren verfolgen einen anderen Ansatz: Sie konzentrieren sich auf relative Stärke, identifizieren führende Aktien und ersetzen schwache Werte konsequent durch stärkere Titel.

Ein besonderer Fokus liegt auf aktuellen Momentum-Highlights aus dem Nasdaq 100, spannenden KI-Aktien sowie ausgewählten Titeln, die auch für Short-Selling-Strategien interessant sein können. Anhand konkreter Beispiele zeigen wir, wie solche Aktien identifiziert werden, welche Rolle Mikrochip- und KI-Werte aktuell spielen und wie Momentum in einem strukturierten Portfolioansatz genutzt werden kann.

Außerdem werfen wir einen Blick auf die Möglichkeiten, Momentum-Aktien selbst zu handeln oder automatisiert über einen Portfolio-Service umzusetzen. Die starken Ergebnisse aus dem Mai zeigen eindrucksvoll, welches Potenzial in dynamischen Marktphasen entstehen kann – auch wenn vergangene Renditen natürlich keine Garantie für zukünftige Ergebnisse sind.



👉 Jetzt kostenlos dabei sein am Donnerstag, 11.06.2025 um 14:00 Uhr





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