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ActivTrades hat ein überarbeitetes ActivPartner Programm vorgestellt das auf einer einfachen Philosophie basiert Wenn sich das Geschäft eines Partners weiterentwickelt sollte sich auch die Partnerschaft entsprechend weiterentwickeln Das Programm vereint kommerzielle Flexibilität Technologie und persönliche Betreuung mit der Unterstützung eines regulierten Brokers

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

ActivTrades hat ein überarbeitetes ActivPartner-Programm vorgestellt, das auf einer einfachen Philosophie basiert: Wenn sich das Geschäft eines Partners weiterentwickelt, sollte sich auch die Partnerschaft entsprechend weiterentwickeln. Das Programm vereint kommerzielle Flexibilität, Technologie und persönliche Betreuung mit der Unterstützung eines regulierten Brokers.

Das Geschäft eines Partners kann heute ganz anders aussehen als noch vor einigen Jahren. Seine Zielgruppe ist möglicherweise gewachsen, seine Akquisitionskanäle haben sich verändert und seine geschäftlichen Ambitionen haben sich weiterentwickelt.

Auch die Partnerschaft mit einem Broker sollte mit diesen Veränderungen Schritt halten können.

Bei ActivTrades versteht man eine Partnerschaft als mehr als eine anfängliche kommerzielle Vereinbarung. Sie wird als langfristige Geschäftsbeziehung betrachtet, die den sich wandelnden Bedürfnissen der Menschen hinter dem Unternehmen Rechnung tragen sollte.

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und einer Geschäftstätigkeit über [sechs regulierte Gesellschaften, die von der FCA (Vereinigtes Königreich), der CMVM (Portugal), der SCB (Bahamas), der FSC (Mauritius), dem BACEN und der CVM (Brasilien) sowie der CMA (VAE) beaufsichtigt werden]*, weiß ActivTrades, wie wichtig Anpassungsfähigkeit in einer Branche ist, die von kontinuierlichem Wandel geprägt ist. Diese Philosophie spiegelt sich im überarbeiteten ActivPartner-Programm wider, das kommerzielle Flexibilität, Technologie und persönliche Betreuung durch feste Ansprechpartner miteinander verbindet.

Unterschiedliche Entwicklungsphasen erfordern unterschiedliche Partnerschaftsmodelle

Ein Affiliate, der heute eine Finanzwebsite aufbaut, kann künftig auf mehreren digitalen Kanälen aktiv sein. Ein Trading-Ausbilder kann eine internationale Community entwickeln, während ein Introducing Broker sein Geschäft möglicherweise auf die Verwaltung eines Netzwerks professioneller Partner ausweitet.

Mit der Weiterentwicklung dieser Geschäftsmodelle können sich auch die kommerziellen und operativen Anforderungen verändern.

ActivPartner bietet eine Reihe unterschiedlicher Partnerschaftsmodelle, darunter CPA-Vergütungen, volumenbasierte Rabatte, Master-IB-Strukturen und individuell zugeschnittene Vereinbarungen.

Dedizierte Partnermanager stehen als persönliche Ansprechpartner zur Verfügung, um geschäftliche Anforderungen zu besprechen und gemeinsam passende Vereinbarungen zu prüfen, wenn sich die Bedürfnisse der Partner verändern.

Leistungsdaten in wertvolle Geschäftseinblicke verwandeln

Wer ein Unternehmen erfolgreich ausbauen möchte, muss verstehen, welche Maßnahmen funktionieren.

Für professionelle Partner, die mehrere Akquisitionskanäle verwalten, kann der Zugang zu relevanten Leistungsdaten dabei helfen, Potenziale zu erkennen und fundiertere Marketingentscheidungen zu treffen.

Das ActivPartner-Dashboard bietet Echtzeitberichte zu wichtigen Kennzahlen im Empfehlungsprozess, darunter Registrierungen, Einzahlungen, Handelsaktivitäten und Provisionen.

Kampagnenspezifische Tracking-Links ermöglichen es Partnern, einzelne Akquisitionskanäle gezielt auszuwerten. Freigegebene Marketingmaterialien unterstützen ihre Werbeaktivitäten, und die Provisionsauszahlungen erfolgen [monatlich]*.

Diese Ressourcen bieten Partnern einen besseren Überblick über ihre Geschäftsbeziehung mit ActivTrades.

Globale Erfahrung. Lokales Verständnis.

Die Expansion in neue Märkte eröffnet unterschiedliche Chancen, bringt aber auch neue Anforderungen hinsichtlich Zielgruppenpräferenzen und regulatorischer Rahmenbedingungen mit sich.

Mit einer etablierten internationalen Präsenz und Kunden in [mehr als 170 Ländern]* verbindet ActivTrades seine globale Broker-Erfahrung mit engagierten lokalen Teams, die die Sprache ihrer Partner sprechen – darunter [Deutsch, Englisch und Portugiesisch sowie weitere Sprachen]* – und mit den jeweiligen Märkten vertraut sind.

Partner haben Zugang zu erfahrenen Ansprechpartnern, mit denen sie ihre geschäftlichen Anforderungen, verfügbare kommerzielle Vereinbarungen und die jeweils geltenden Partnerschaftsbedingungen besprechen können.

Diese Kombination aus Technologie, Erfahrung und persönlicher Betreuung spiegelt den Ansatz von ActivTrades wider, Geschäftsbeziehungen aufzubauen, die weit über die erste Kundenvermittlung hinausgehen.

Eine Strategie im Wandel – mit den Partnern im Mittelpunkt

ActivTrades wendet diesen Ansatz auch auf die eigene Geschäftsentwicklung an. Nachdem das Unternehmen seine Marke über 25 Jahre hinweg größtenteils durch organisches Wachstum aufgebaut hat, investiert der Broker nun verstärkt in Partnerschaften. Das Unternehmen hat einen neuen Head of Partnerships ernannt, baut seine Partnership-Teams aus und verabschiedet sich von vorgegebenen, standardisierten Vereinbarungen zugunsten individuell auf die jeweiligen Partner zugeschnittener Provisionsmodelle.

Diese Weiterentwicklung zeigt sich auch in der geografischen Ausrichtung. ActivTrades löst sich zunehmend von seinem traditionell EU-zentrierten Fokus und erschließt mit ActivPartner neue Märkte. Die [Lizenz der Kapitalmarktaufsichtsbehörde der Vereinigten Arabischen Emirate (Capital Market Authority, CMA)]* eröffnet neue Möglichkeiten in der Golfregion. Eine stärkere Präsenz auf internationalen Messen bringt das Team zudem persönlich mit weiteren potenziellen Partnern zusammen. Gleichzeitig verstärkt ActivTrades sein Engagement in Brasilien und Lateinamerika und baut seine Aktivitäten sowie sein Angebot in Asien und Afrika weiter aus.

Gemeinsam in die Zukunft blicken

Deyan Madzharski, Head of Partnerships bei ActivTrades, erklärt:

„Das Geschäft, das ein Partner heute mit uns aufbaut, kann sich in den kommenden Jahren erheblich weiterentwickeln. Seine Zielgruppe, seine Prioritäten und seine Arbeitsweise können sich grundlegend verändern.

Nach 25 Jahren, in denen wir uns kontinuierlich an die Entwicklungen in der Online-Trading-Branche angepasst haben, wissen wir, wie wichtig diese Weiterentwicklung ist. Diese Erfahrung möchten wir auch in unsere Partnerschaften einbringen. Wir wollen unseren Partnern zuhören und Geschäftsbeziehungen aufbauen, die ihren sich verändernden geschäftlichen Anforderungen gerecht werden.“

Die Online-Trading-Branche wird sich auch in Zukunft weiterentwickeln. Dasselbe gilt für die Unternehmen, die in diesem Umfeld tätig sind.

Mit ActivPartner möchte ActivTrades diese Unternehmen durch flexible Partnerschaftsmodelle, etablierte Technologie und persönliche Betreuung unterstützen.

Eine Partnerschaft, die nicht nur auf das Geschäft ausgerichtet ist, das ein Partner heute führt, sondern auch auf das Unternehmen, das er für die Zukunft aufbaut.

Entdecken Sie die Möglichkeiten für Ihr Unternehmen unter https://partners.activtrades.com/en.





Über ActivTrades

ActivTrades wurde 2001 gegründet und ist ein global tätiger Forex- und CFD-Broker, der Zugang zu internationalen Finanzmärkten über eigene und Drittanbieter-Handelsplattformen bietet. ActivTrades ist über regulierte Gesellschaften tätig und verbindet langjährige Broker-Erfahrung mit moderner Trading-Technologie und engagierter regionaler Betreuung. Produkte, Dienstleistungen und Partnerschaftsmodelle unterliegen der jeweiligen Verfügbarkeit, den geltenden Zulassungsvoraussetzungen sowie den regulatorischen Anforderungen der zuständigen ActivTrades-Gesellschaft.











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