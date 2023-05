Aktie der Woche: First Citizens BancShares (11.05.2023)

First Citizens BancShares erreicht neues Allzeithoch

Die Bank veröffentlichte am Mittwoch die Geschäftsergebnisse für das 1. Quartal 2023

Gewinn von 9,8 Milliarden US-Dollar aus der SVB-Übernahme

Common Equity Tier 1 Ratio gehört zu den höchsten unter den Wettbewerbern

Überschuss an Einlagen über Kredite auf niedrigstem Stand seit dem 3. Quartal 2000

Die SVB-Übernahme ermöglichte eine Diversifizierung des Kreditportfolios

First Citizens erwartet, dass Kredite und Einlagen im weiteren Verlauf des Jahres zurückgehen werden

Während die meisten US-Bankaktien nach den jüngsten Turbulenzen im Bankensektor, insbesondere bei Regionalbanken, noch mit den Folgen zu kämpfen haben, erreichte eine US-Bank neue Allzeithochs - First Citizens BancShares (FCNCA.US). Diese Bank genießt seit der zweiten Hälfte des März eine optimistische Stimmung, als sie Kredite und Einlagen der zusammengebrochenen Silicon Valley Bank übernahm. Die Aktien von First Citizens stiegen in dieser Woche erneut, nachdem die Bank einen Quartalsbericht für das 1. Quartal veröffentlicht hatte, der Details zur SVB-Übernahme enthielt.

First Citizens meldet massiven Anstieg bei Einlagen und Krediten für das 1. Quartal 2023

First Citizens BancShares legte am Mittwoch vor der Börseneröffnung in den USA die Geschäftsergebnisse für das 1. Quartal 2023 vor. Der Bericht erwies sich als wesentlich besser als von Analysten erwartet. Die Bank meldete einen massiven Anstieg der Einlagen um 57% gegenüber dem Vorquartal und einen Anstieg der Kredite um 95% gegenüber dem Vorquartal. Ein solch massiver Anstieg bei Einlagen und Krediten wurde jedoch durch ein einmaliges Ereignis verursacht, das erst am Ende des Quartals stattfand - die Übernahme von Krediten und Einlagen von der zusammengebrochenen SVB am 27. März 2023. Das Unternehmen meldete einen Gewinn von 9,82 Milliarden US-Dollar aus der SVB-Übernahme. Nach Berücksichtigung erhöhter Rückstellungen für Kreditverluste erreichte der Gesamtnettogewinn des Unternehmens 9,51 Milliarden US-Dollar, was First Citizens BancShares zur zweitprofitabelsten US-Bank im Quartal machte (hinter dem Giganten JPMorgan, der 12,6 Milliarden US-Dollar verdiente).

Es ist erwähnenswert, dass die gemeldete Common Equity Tier 1 Ratio für das 1. Quartal 2023 mit 12,5% eine der höchsten unter den Wettbewerbern ist und die Qualität des Vermögens der kombinierten Einheit unterstreicht.

Ergebnisse für das 1. Quartal 2023

Einlagen: 140,05 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 118,98 Milliarden US-Dollar (+57 % gegenüber dem Vorquartal)

Kredite und Leasingverträge: 138,29 Milliarden US-Dollar gegenüber erwarteten 85,45 Milliarden US-Dollar (+95 % gegenüber dem Vorquartal)

Nettozinsen: 850 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 838,2 Millionen US-Dollar (+6 % gegenüber dem Vorquartal)

Nettozinsspanne: 3,41% gegenüber erwarteten 3,36%

Common Equity Tier 1 Ratio: 12,5% gegenüber erwarteten 9,9%

Gewinn pro Aktie: 653,64 US-Dollar gegenüber 16,70 US-Dollar im 1. Quartal 2022

Rückstellungen für Kreditverluste: 783 Millionen US-Dollar

Nettogewinn: 9,51 Milliarden US-Dollar

Gewinn aus SVB-Übernahme: 9,82 Milliarden US-Dollar

Angepasster Gewinn pro Aktie: 20,09 US-Dollar

Angepasste Rückstellungen für Kreditverluste: 63 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 63 Millionen US-Dollar

Angepasster Nettogewinn: 292 Millionen US-Dollar gegenüber erwarteten 292,8 Millionen US-Dollar (306 Millionen US-Dollar im 1. Quartal 2022)

First Citizens BancShares verzeichnete im ersten Quartal 2023 einen massiven Anstieg der Einlagen und Kredite, dank der Übernahme von SVB. Bereits im Jahr 2022 führte die Übernahme von CIT zu einem deutlichen Anstieg beider Kennzahlen. Es sollte jedoch beachtet werden, dass der Unterschied zwischen Einlagen und Krediten auf nur noch 1,67 Milliarden US-Dollar gesunken ist - der niedrigste Stand seit dem dritten Quartal 2000, als First Citizens nur 8,7 Milliarden US-Dollar an Einlagen hatte (im Vergleich zu jetzt 140 Milliarden US-Dollar). Quelle: Bloomberg, XTB

SVB-Übernahme

Am 27. März 2023 übernahm First Citizens BancShares Kredite und Einlagen der Silicon Valley Bank. Wie bereits erwähnt, gab das Unternehmen bekannt, dass der massive Anstieg der Einlagen und Kredite auf die SVB-Übernahme zurückzuführen ist. Genauer gesagt erwarb First Citizens ein Kreditportfolio im Wert von 66 Milliarden US-Dollar von der SVB und übernahm Einlagen im Wert von 49,26 Milliarden US-Dollar. Der Gewinn aus der Übernahme betrug 9,82 Milliarden US-Dollar, da das Kreditportfolio mit einem Rabatt von etwa 20% erworben wurde. First Citizens schloss auch eine Verlustteilungsvereinbarung mit der Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) ab, indem die FDIC 50% der Verluste über gedeckte Vermögenswerte in Höhe von mehr als 5 Milliarden US-Dollar erstattet. Die Vereinbarung soll ein geschätztes Volumen von 60 Milliarden US-Dollar an gewerblichen Krediten abdecken.

Durch die Übernahme stiegen die Vermögenswerte von First Citizens auf über 200 Milliarden US-Dollar, was es zu einer der 15 größten Banken in den USA macht. Die Kombination von First Citizens und SVB schuf zudem eine Bank mit einem viel breiter diversifizierten Kreditportfolio als jede der beiden vor der Übernahme hatte. Allerdings könnte First Citizens Schwierigkeiten haben, die Kunden von SVB zu halten, da sie diese überzeugen muss, dass sie über ausreichende Kompetenz und Expertise verfügt, um Kunden aus den Bereichen Technologie und Life Sciences angemessen zu betreuen, die der Fokus von SVB waren. Das Gleiche gilt für die ehemaligen SVB-Mitarbeiter, es wurde bereits berichtet, dass HSBC über 40 ehemalige SVB-Banker eingestellt hat, die bei First Citizens gearbeitet haben.

Quelle: First Citizens BancShares

First Citizens erwartet Abfluss von Einlagen im weiteren Jahresverlauf

Während First Citizens BancShares, bereinigt um die Auswirkungen der SVB-Übernahme, ein solides erstes Quartal des Jahres hatte - ein Anstieg der Kredite um 1,3 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorquartal und ein Anstieg der Einlagen um 1,26 Milliarden US-Dollar im Vergleich zum Vorquartal - erwartet das Unternehmen eine Verschlechterung in der Zukunft. Die Einlagen sollen bis April um 4% gesunken sein, und das Unternehmen rechnet damit, dass die Einlagen zum Ende des zweiten Quartals 2023 sowie zum Ende des Jahres 2023 im Bereich von 132-137 Milliarden US-Dollar liegen werden - ein Rückgang gegenüber den 140 Milliarden US-Dollar, die zum Ende des ersten Quartals 2023 gemeldet wurden. Die Kredite sollen im weiteren Verlauf von 2023 ebenfalls sinken und zum Jahresende bei 132-135 Milliarden US-Dollar liegen (138,3 Milliarden US-Dollar zum Ende des ersten Quartals).

Was konkrete Maßnahmen betrifft, plant First Citizens, die Vergabe neuer allgemeiner Bürokredite einzuschränken, da der gewerbliche Immobiliensektor zu kämpfen hat. Gewerbliche Immobilienkredite machen fast 12% des 138 Milliarden US-Dollar großen Kreditportfolios von First Citizens aus, wobei 2,1% aller Kredite auf allgemeine Bürokredite entfallen.

Prognose für das zweite Quartal 2023

Einlagen: 132-137 Milliarden US-Dollar

Kredite und Leasingverträge: 133-136 Milliarden US-Dollar

Nettozinsertrag: 1,8-1,9 Milliarden US-Dollar

Prognose für das gesamte Jahr 2023

Einlagen: 132-137 Milliarden US-Dollar (erwartet: 119 Milliarden US-Dollar)

Kredite und Leasingverträge: 132-135 Milliarden US-Dollar

Nettozinsertrag: 6,2-6,5 Milliarden US-Dollar (erwartet: 4,02 Milliarden US-Dollar)

First Citizens BancShares übertrifft den breiten Bankensektor

First Citizens BancShares hat sich mehr oder weniger im Einklang mit dem breiteren Bankensektor vor der Bankenkrise in den USA im März dieses Jahres entwickelt. Nach der Ankündigung, dass First Citizens SVB übernehmen wird, änderte sich die Situation jedoch. Die Ankündigung löste eine massive Rallye bei den Aktien des Unternehmens aus und ermöglichte es ihm, sich von den vorherigen Verkäufen mehr als zu erholen. First Citizens setzte seinen Aufwärtstrend fort, und die Veröffentlichung der Quartalsergebnisse in dieser Woche löste erneut einen Kurssprung aus. Das Unternehmen erreichte neue Allzeithochs und wird derzeit um 40% über dem Stand von Ende 2021 gehandelt, während die wichtigsten US-Bankensektor-Indizes 30-40% unter dem Stand Ende 2021 notieren.

First Citizens BancShares begann nach der Übernahme von SVB eine Rallye, während breitere Bankensektor-Indizes weiterhin Schwierigkeiten hatten. Quelle: Bloomberg, XTB

First Citizens BancShares (FCNCA.US) im W1-Chart. Quelle: xStation5 von XTB

HANDELN beim TESTSIEGER 2023:

Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB Über 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Überzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.