DAX24.831 -0,3%Est506.231 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,2100 ±0,0%Nas25.520 -1,4%Bitcoin56.036 +0,3%Euro1,1438 ±0,0%Öl88,10 +4,6%Gold4.011 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 Apple 865985 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Microsoft 870747 Volkswagen (VW) vz. 766403 PayPal A14R7U BYD A0M4W9
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
KI-Ausverkauf: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street im Minus -- Netflix: Umsatz unter den Erwartungen -- Meta wohl vor Milliarden-Deal mit Anthropic -- SpaceX, NVIDIA, Micron im Fokus
Top News
Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr Handle bei finanzen.net ZERO auch am Wochenende - jeden Samstag ab 14 Uhr
Du willst die nächste NVIDIA finden? Wir geben dir kostenlos Zugang zum Magazin der 'NVIDIA-Entdecker'. Du willst die nächste NVIDIA finden? Wir geben dir kostenlos Zugang zum Magazin der 'NVIDIA-Entdecker'.
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktienanalysen der Woche: ASML, Goldman Sachs & Mercedes-Benz

18.07.26 17:00 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Drei Weltkonzerne drei völlig unterschiedliche Ausgangslagen – und eine entscheidende Frage Welche Aktie bietet jetzt noch echtes Potenzial

Werte in diesem Artikel
Aktien
ASML NV
1.543,80 EUR -41,60 EUR -2,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Goldman Sachs
945,20 EUR -17,60 EUR -1,83%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
45,33 EUR -0,72 EUR -1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aktienanalysen der Woche: ASML, Goldman Sachs & Mercedes-Benz


Spannende interaktive Formate für Trader & Anleger: 


Trader‘s Circle – mit Behrendt & Bernstein LIVE am Markt: 2 Livetrading-Sessions pro Woche


Welche ETFs jetzt kaufen? – Chancen, Trends & Strategien


Wo liegen Chancen in dieser Handelswoche? Großer Marktausblick für DAX, Dow, Bitcoin, Gold und Aktien


Fed-Livestream mit Livetrading Wall Street



Während ASML vom globalen KI- und Halbleiterboom profitiert, jagt Goldman Sachs nach starken Zahlen und lukrativen Beteiligungen von Rekord zu Rekord. Mercedes-Benz kämpft dagegen mit schwächeren China-Verkäufen, sinkenden Gewinnen und dem zunehmenden Druck neuer Elektroautohersteller. Für Anleger entstehen damit spannende Chancen – aber auch erhebliche Risiken.


ASML nimmt mit seinen hochkomplexen EUV-Lithografiesystemen eine Schlüsselposition in der weltweiten Chipproduktion ein. Ohne die Technologie des niederländischen Konzerns könnten modernste KI-Prozessoren, Grafikchips und Hochleistungsspeicher kaum hergestellt werden. Ein angehobener Ausblick, High-NA-EUV und milliardenschwere Investitionen in neue Chipfabriken liefern zusätzliche Fantasie. Doch nach dem starken Kursanstieg stellt sich die Frage, ob die hohen Wachstumserwartungen bereits vollständig in der Bewertung enthalten sind.


Auch Goldman Sachs präsentiert sich wieder in Bestform. Die US-Investmentbank profitiert von einer Belebung bei Börsengängen, Übernahmen und Kapitalmarkttransaktionen – und verdient sogar am SpaceX-Boom kräftig mit. Starke Handelsumsätze, eine wachsende Vermögensverwaltung und die erhöhte Dividende treiben die Aktie auf ein Rekordhoch. Doch je höher der Kurs steigt, desto wichtiger werden Bewertung, mögliche Rückschläge an den Kapitalmärkten und die Frage, wie nachhaltig der aktuelle Gewinnschub tatsächlich ist.


Bei Mercedes-Benz steht dagegen die mögliche Trendwende im Mittelpunkt. Der Konzern reagiert auf China-Krise, Preisdruck und Gewinnrückgang mit einem verschärften Sparprogramm, neuen Elektroplattformen, eigener Software und einer umfassenden Modelloffensive. Können Luxusmodelle wie Maybach, AMG, G-Klasse und S-Klasse die Margen stabilisieren – oder wird die Aktie trotz niedriger Bewertung zur Value-Falle? Wir vergleichen die aktuellen Geschäftszahlen, Strategien, Bewertungen und Chartbilder der drei Unternehmen und zeigen, wo sich Chancen bieten und bei welcher Aktie Anleger besonders vorsichtig sein sollten.


ASML (ASML):


ASML Aktienanalyse



Goldman Sachs (GS):

Goldman Sachs Aktienanalyse



Mercedes-Benz (MBG):


Mercedes-Benz Aktienanalyse




👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo


Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

In eigener Sache

Übrigens: Goldman Sachs und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
16.07.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
14.07.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyJefferies & Company Inc.
14.07.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
29.06.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
16.07.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
14.07.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyJefferies & Company Inc.
29.06.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyJefferies & Company Inc.
02.06.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
21.05.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
14.07.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
14.07.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
29.06.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
26.06.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
25.06.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen