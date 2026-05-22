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Aktienanalysen der Woche: NVIDIA, Rigetti & Siemens Energy

23.05.26 16:00 Uhr

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Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
185,84 EUR -3,50 EUR -1,85%
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Rigetti Computing Inc Registered Shs
22,51 EUR 3,98 EUR 21,49%
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Siemens Energy AG
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Aktienanalysen der Woche: NVIDIA, Rigetti & Siemens Energy


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Drei völlig unterschiedliche Aktien, aber ein gemeinsames Thema: Zukunftsfantasie trifft auf hohe Erwartungen. NVIDIA steht weiterhin im Zentrum des globalen KI-Booms und liefert Rekordzahlen, doch nach der massiven Rallye stellt sich die Frage, ob die Bewertung noch Luft nach oben lässt. Rigetti wiederum entfacht neue Spekulationen rund um Quantencomputing – ein Markt mit enormem Potenzial, aber auch hohen Risiken und viel Hype.


Auch Siemens Energy profitiert von einem strukturellen Megatrend: Der steigende Strombedarf durch KI, Rechenzentren und den weltweiten Netzausbau macht das Unternehmen für Anleger wieder deutlich attraktiver. Nach den Problemen bei Siemens Gamesa hat sich die Stimmung spürbar gedreht, unterstützt durch bessere Zahlen, einen starken Auftragseingang und einen optimistischeren Ausblick. Gleichzeitig bleibt auch hier die Frage, wie viel Zukunft bereits im Kurs steckt.


In unseren aktuellen Aktienanalysen schauen wir deshalb genauer hin: Ist NVIDIA trotz Rekordzahlen noch kaufenswert? Steht Rigetti wirklich am Anfang einer größeren Quantum-Rallye oder sehen wir nur den nächsten spekulativen Hype? Und kann Siemens Energy die starke Kursentwicklung mit weiterem Wachstum untermauern? Drei Aktien, drei große Zukunftsthemen – und drei Analysen, die zeigen, wo Chancen, Risiken und mögliche Wendepunkte liegen.


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NVIDIA (NVDA):


NVIDIA Aktienanalyse




Rigetti (RGTI):


Rigetti Aktienanalyse



Siemens Energy (ENR):


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Risikohinweis
Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

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