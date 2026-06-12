Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aktienanalysen der Woche: Rheinmetall, Crowdstrike & Oracle





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Drei Aktien, drei große Börsenthemen: Rüstung, Cybersicherheit und Künstliche Intelligenz stehen derzeit besonders im Fokus der Anleger. Rheinmetall, CrowdStrike und Oracle gehören zu den Unternehmen, die in den vergangenen Jahren stark von strukturellen Megatrends profitiert haben. Höhere Verteidigungsausgaben, zunehmende Cyberbedrohungen und der enorme Bedarf an Cloud- und KI-Infrastruktur haben die Aktien zeitweise kräftig angetrieben. Doch nach starken Kursbewegungen stellt sich nun bei allen drei Werten die gleiche zentrale Frage: Sind die jüngsten Rücksetzer neue Chancen – oder zeigen sich erste Grenzen der hohen Bewertungen?





Bei Rheinmetall blicken Anleger auf einen ehemaligen DAX-Star, der durch den Rüstungsboom, volle Auftragsbücher und steigende NATO-Investitionen massiv profitiert hat. Gleichzeitig ist die Aktie nach ihrer spektakulären Rallye deutlich unter Druck geraten. Ist der Rücksetzer eine gesunde Konsolidierung – oder war die Euphorie zu groß? Bei CrowdStrike steht ein anderes Zukunftsthema im Mittelpunkt: Cybersecurity. Die Falcon-Plattform des Unternehmens verbindet Cloud, Datenanalyse und KI, um Unternehmen vor immer komplexeren Angriffen zu schützen. Doch trotz hoher Wachstumsraten und starker Marktposition bleibt die Bewertung anspruchsvoll – und Anleger fragen sich, ob die Aktie nach dem starken Lauf noch genügend Luft nach oben hat.





Auch Oracle erlebt eine spannende Neubewertung. Der frühere Datenbankriese will im KI-Zeitalter mit seiner Cloud-Infrastruktur eine größere Rolle spielen und investiert massiv in Rechenzentren, Datenplattformen und KI-Kapazitäten. Genau diese Offensive sorgt für Fantasie, wirft aber auch Fragen zu Kapitalbedarf, Verschuldung und Wettbewerb mit Amazon, Microsoft und Google auf. In unseren aktuellen Aktienanalysen werfen wir deshalb einen genauen Blick auf die jüngsten Quartalszahlen, die wichtigsten Wachstumstreiber, die Risiken und die charttechnische Ausgangslage. Rheinmetall, CrowdStrike und Oracle stehen stellvertretend für drei große Trends an der Börse – doch welche Aktie bietet nach dem Rücksetzer wirklich die spannendste Chance?



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Rheinmetall (RHM):





Rheinmetall Aktienanalyse









Crowdstrike (CRWD):





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Oracle (ORCL):





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Risikohinweis

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