Drei Unternehmen ein Megatrend – und völlig unterschiedliche Reaktionen an der Börse

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Aktienanalysen der Woche: Snowflake, Marvell & Dell





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Drei Unternehmen, ein Megatrend – und völlig unterschiedliche Reaktionen an der Börse: Snowflake und Dell begeistern Anleger mit starken KI-Zahlen und kräftigen Kurssprüngen, während Marvell Technology trotz Rekordumsatz und spektakulärem Google-Deal zweistellig einbricht. Die neuen Quartalsberichte zeigen eindrucksvoll, wie viel Wachstum künstliche Intelligenz bereits auslöst. Sie machen aber auch deutlich: Im aktuellen KI-Boom reichen selbst hervorragende Zahlen nicht immer aus, wenn die Erwartungen noch höher liegen.





Snowflake meldet sich mit 35 Prozent Umsatzwachstum, einer angehobenen Jahresprognose und einer rasant steigenden Nutzung seiner KI-Agenten zurück. Dell überrascht unterdessen mit einem Umsatzsprung von 58 Prozent, einem um 203 Prozent gestiegenen bereinigten Gewinn je Aktie und KI-Serverbestellungen über 60,9 Milliarden US-Dollar. Der Auftragsbestand von inzwischen 95 Milliarden US-Dollar unterstreicht, dass sich der traditionsreiche PC-Hersteller zunehmend zu einem der zentralen Infrastrukturpartner des globalen KI-Booms entwickelt.





Das Kontrastprogramm liefert Marvell: Obwohl der Halbleiterkonzern einen Rekordumsatz von 2,74 Milliarden US-Dollar erzielt, sein Data-Center-Geschäft um 46 Prozent steigert und für 2028 bereits rund 18 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht stellt, stürzt die Aktie ab. Offenbar hatten Anleger nach dem potenziell 120 Milliarden US-Dollar schweren Google-Deal mit noch schnelleren Wachstumseffekten gerechnet. Ein großer Teil der zusätzlichen Erlöse dürfte jedoch erst ab dem Geschäftsjahr 2029 sichtbar werden.





Sind Snowflake und Dell damit die nächsten großen Gewinner der KI-Rallye – und bietet der Marvell-Crash womöglich eine antizyklische Einstiegschance? In unseren drei aktuellen Aktienanalysen vergleichen wir Quartalszahlen, Wachstumstreiber, KI-Projekte, Bewertungen und charttechnische Ausgangslagen. Dabei klären wir, bei welcher Aktie der operative Rückenwind besonders stark ist – und wo die Börse möglicherweise bereits zu viel Zukunft eingepreist hat.





Snowflake (SNOW):





Snowflake Aktienanalyse









Marvell Technology (MRVL):





Marvell Aktienanalyse









Dell (DELL):





Dell Aktienanalyse









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