Allianz: Aktie testet Hochs aus dem letzten Sommer

Die Aktie der Allianz (ALV.DE) notiert kurz nach der Eröffnung 0,57% höher bei 220,20 Euro und testet einen starken Widerstandsbereich. Der Kurs konnte sich noch immer nicht von dem pandemiebedingten Einbruch erholen. Innerhalb des übergeordneten Abwärtsimpulses kam es jedoch nach dem im März 2020 ausgebildeten Doppelboden (118,25 Euro) zu einer bullischen Struktur. Um diese aufrechtzuerhalten, müssten die Hochs von April bis Juni 2021 (Bereich um 219 Euro) per Schlusskurs (W1) durchbrochen werden, während für eine Fortsetzung des langfristigen Aufwärtstrends ein Ausbruch über das Hoch bei 232,55 Euro erforderlich wäre. Solange das lokale Tief (185,44 Euro) nicht unterschritten wird, könnten weitere Kursanstiege folgen.

Quelle: xStation 5



Maximilian Wienke, CFTe

Marktanalyst bei XTB

maximilian.wienke@xtb.de



