American Express: Aktie fällt nach gemischten Ergebnissen vorbörslich um 1%

American Express (AXP.US), ein US-amerikanisches Finanzdienstleistungsunternehmen, das auf Zahlungskarten spezialisiert ist und dem Dow Jones angehört, gab heute vor der Eröffnung der Wall Street die Ergebnisse für das erste Quartal 2023 bekannt. Die wichtigsten Ergebnisse des Unternehmens fielen gemischt aus - der Gewinn pro Aktie verfehlte die mittlere Schätzung, während der Umsatz über den Erwartungen lag. Kurze Zusammenfassung der Q1-Zahlen von American Express:

Highlights - Q1 2023

Umsatz: 14,30 Mrd. Dollar gegenüber 14,03 Mrd. Dollar erwartet (+22% im Jahresvergleich)

EPS: 2,40 Dollar gegenüber 2,68 Dollar erwartet (-12% im Jahresvergleich)

Nettogewinn: 1,82 Mrd. Dollar (-13% im Jahresvergleich)

Rückstellung für Kreditverluste: +1,06 Mrd. Dollar gegenüber +0,89 Mrd. Dollar erwartet (-0,03 Mrd. Dollar Q1 2022)

Wachstum des gesamten Netzwerkvolumens: +16% im Jahresvergleich gegenüber +32% Q1 2022

3,4 Millionen neue Karten in Q1 2023 erworben

Prognosen für das Gesamtjahr 2023 (unverändert)

Umsatzwachstum: 15-17%

EPS: 11,00-11,40 Dollar

Wie man sehen kann, gibt es einige positive und einige negative Aspekte in der Veröffentlichung. Einerseits ist es dem Unternehmen gelungen, seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um über 20% zu steigern und einen Anstieg des Gesamtnetzvolumens (TNV) um 16% zu melden. Dies stellt jedoch eine deutliche Verlangsamung gegenüber dem TNV-Wachstum von 32% im ersten Quartal 2022 dar. Außerdem bildet American Express wieder Rückstellungen für Kreditverluste, nachdem das Unternehmen diese eine Zeit lang aufgelöst hatte. Die Rückstellungen für Kreditverluste stiegen im 1. Quartal 2023 um 1,06 Mrd. Dollar, da das Unternehmen höhere Nettoabschreibungen verzeichnet.

Das Unternehmen fügte 3,4 Millionen neue Karten im Zeitraum Januar-März 2023 hinzu und sagte, dass dieses Wachstum von Millenial- und Generation Z-Konsumenten angetrieben wird. American Express stellte fest, dass die Ausgaben für Reisen und Unterhaltung im Quartal besonders stark waren und um 39% gegenüber dem Vorjahr stiegen. Es ist jedoch anzumerken, dass der Basiseffekt wahrscheinlich eine Rolle spielte, da die Welt vor einem Jahr noch von der Covid-Pandemie betroffen war. Trotzdem behauptet das Unternehmen, dass sich die Verbraucher in einem sich verschlechternden makroökonomischen Bild mit erhöhter Inflation und steigenden Zinsen bisher widerstandsfähig gezeigt haben. Daher hat American Express beschlossen, seine im Januar veröffentlichten Prognosen für das Gesamtjahr beizubehalten und rechnet weiterhin mit einem Umsatzwachstum von 15-17% in diesem Jahr sowie einem Gewinn pro Aktie von 11,00-11,40 Dollar.

Der Aktienkurs von American Express (AXP.US) testete gestern die Widerstandszone, die durch das 50%-Retracement der Abwärtsbewegung von Februar bis Oktober 2022 markiert wird, konnte diese jedoch nicht überwinden. Die aktuellen vorbörslichen Notierungen deuten darauf hin, dass die Aktie den heutigen Handelstag leicht schwächer (rund 1%) beginnen wird. Dies würde bedeuten, dass die jüngste kurzfristige Handelsspanne, die durch das 38,2- bis 50%-Retracement gekennzeichnet ist, aufrechterhalten werden könnte und die Aktie sich weiterhin seitwärts bewegen könnte.

American Express (AXP.US) im D1-Chart. Quelle: xStation5 von XTB

