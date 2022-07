American Express: Quartalsbericht übertrifft Erwartungen

Die Aktien von American Express gewinnen vor der Eröffnung der US-Börse nach der Veröffentlichung eines erfolgreichen Quartalsberichts fast 5%. Das Unternehmen hat die Erwartungen der Analysten übertroffen:

Umsatz: 13,4 Mrd. USD vs. erwartete 12,5 Mrd. USD, 10,24 Mrd. USD im 2. Quartal 2021

EPS: 2,57 USD gegenüber erwarteten 2,42 USD, 2,80 USD im 2. Quartal 2021

Nettogewinn: 2 Mrd. USD gegenüber erwarteten 2,3 Mrd. USD im 2. Quartal 2021

American Express meldete eine positive Umsatzentwicklung, die vor allem auf die steigenden Ausgaben der Karteninhaber zurückzuführen ist, deren Ausgaben im Jahresvergleich um fast 30% gestiegen sind. Die Ergebnisse wurden von der Sommersaison im Zusammenhang mit Reiseaktivitäten und Unterhaltung angetrieben. In dieser Saison wurde zum ersten Mal seit der Pandemie der Umsatz übertroffen, was sich in dem erfolgreichen Bericht des Unternehmens widerspiegelt.

Das Unternehmen gab eine optimistische Prognose für das Jahr 2022 ab. American Express rechnet mit einem Umsatzwachstum zwischen 23 und 25 Prozent und einem Gewinn pro Aktie zwischen 9,25 und 9,65 USD, was deutlich über den Markterwartungen liegt.

Das Unternehmen hat im zweiten Quartal ähnlich wie andere Unternehmen der Finanzbranche wie JP Morgan und Wells Fargo Banken 410 Millionen USD an Kreditverlusten zurückgestellt, um den Ausfall einiger Kunden in einem Umfeld steigender Zinsen und einer prognostizierten Verlangsamung zu vermeiden.

„Wir hatten ein exzellentes zweites Quartal mit einem Rekordniveau bei den Umsätzen und Ausgaben der Karteninhaber, was die Stärke unseres globalen Kundenstamms und die anhaltende Dynamik in unserem gesamten Geschäft widerspiegelt."Die Ergebnisse des Unternehmens wurden von CEO Stephen J. Squeri kommentiert.

American Express (AXP.US) im W1-Chart. Der Aktie ist es gelungen, die durch die Coronavirus-Pandemie verursachte Schwäche zu überwinden, und ab 2020 liegt sie immer noch über der langfristigen Unterstützung der 200-Wochen-Linie, die sich bei etwa 130 USD einpendelt. Den Bullen ist es gelungen, den Kursrückgang der Aktien des Unternehmens im Juni zu stoppen. Quelle: xStation 5

