Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Countdown läuft: Morgen soll Anthropic an der Nasdaq debütieren – und die Nachfrage nach der Aktie ist enorm! Medienberichten zufolge übersteigt das Interesse der Investoren das Aktienangebot um ein Vielfaches. Inzwischen wird sogar über einen Ausgabepreis oberhalb der bisherigen Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar spekuliert. Damit könnte die Bewertung des Unternehmens hinter dem KI-Assistenten Claude auf bis zu 1,6 Billionen US-Dollar steigen.

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Heute entscheidet sich der Ausgabepreis. Morgen, am 19. November, soll die Anthropic-Aktie unter dem Kürzel ANT erstmals an der Nasdaq gehandelt werden. Doch rechtfertigen das explosive Umsatzwachstum, die technologischen Fortschritte und die ambitionierten Zukunftspläne tatsächlich diese gigantische Bewertung? Oder sind die Erwartungen der Investoren bereits zu hoch?

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Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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