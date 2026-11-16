Anthropic-IPO: Claude geht an die Börse – was Anleger jetzt wissen sollten!

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der Countdown läuft! Bereits am Donnerstag, den 19. November, könnte mit Anthropic eines der spektakulärsten Börsendebüts der Geschichte stattfinden. Das Unternehmen hinter dem KI-Assistenten Claude strebt bei einer vorläufigen Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar je Aktie eine Bewertung von bis zu rund 1,4 Billionen US-Dollar an. Doch ist der KI-Gigant diese enorme Summe tatsächlich wert?

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Explosives Wachstum trifft auf enorme Verluste

In den ersten neun Monaten des Jahres 2026 erzielte Anthropic einen Umsatz von rund 33 Milliarden US-Dollar – ein Plus von mehr als 1.200 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig steht ein bilanzieller Nettoverlust von rund 104 Milliarden US-Dollar zu Buche, der allerdings zu großen Teilen auf Bewertungseffekte bei Finanzierungsinstrumenten zurückzuführen ist. Wie attraktiv ist die Bewertung vor diesem Hintergrund?

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Risikohinweis

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