AUDNZD: Eine Einschätzung nach der RBA und vor der RBNZ

Der australische Dollar gehört zu den G10-Währungen mit der schlechtesten Performance, nachdem die Reserve Bank of Australia heute ihre jüngste geldpolitische Entscheidung bekannt gab. Die RBA beschloss, den Zinserhöhungszyklus zu unterbrechen und den Leitzins unverändert bei 3,60% zu belassen. Obwohl eine solche Entscheidung erwartet worden war, wurde der Wortlaut der RBA-Erklärung dahingehend geändert, dass er nicht mehr darauf hindeutet, dass künftige Zinserhöhungen sicher sind. Dennoch dürfte die heutige Abwertug des AUD keine Überraschung sein.

Die Händler werden morgen um 4:00 Uhr mit dem Zinsentscheid einer anderen Zentralbank der Antipoden konfrontiert - der Reserve Bank of New Zealand. In diesem Fall rechnet der Markt mit einer Zinserhöhung um 25 Basispunkte, wobei der Leitzins (Official Cash Rate - OCR) auf 5,00% steigen soll. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte ist an den Geldmärkten vollständig eingepreist. Auch die Ökonomen scheinen davon überzeugt zu sein, dass eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte der nächste Schritt ist - von 21 von Bloomberg befragten Ökonomen erwarten 19 eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte, 1 erwartet eine Erhöhung um 50 Basispunkte und 1 erwartet keine Änderung. Dies würde eine weitere Verlangsamung des Straffungstempos bedeuten, nachdem die Bank im Februar mit den Zinserhöhungen von 75 auf 50 Basispunkten zurückgegangen ist. Darüber hinaus könnte dies auch ein Hinweis darauf sein, dass der in den jüngsten RBNZ-Prognosen angegebene OCR-Spitzenwert von 5,5% möglicherweise nicht mehr als Basisszenario gilt und sich die Erwartungen in Richtung eines niedrigeren Zinshochs bewegen. Dies wird der Schwerpunkt der morgigen RBNZ-Ankündigung sein - wie weit werden die Zinsen steigen? Die Geldmärkte sehen derzeit ein Zinshoch bei 5,25% im Dezember 2023.

Ein Blick auf AUDNZD im H1-Chart zeigt, dass sich das Paar in letzter Zeit seitwärts bewegt hat. Die dovishe RBA-Entscheidung von heute führte zu einem recht steilen Rückgang des Paares. AUDNZD fiel unter die Unterstützungszone von 1,0755 und bewegte sich weiter nach unten, bis die Unterstützungszone von 1,0720 (oranger Kreis) erreicht wurde. Dies ist eine wichtige Unterstützungszone, die durch frühere Kursreaktionen sowie den SMA200 (lila Linie) gekennzeichnet ist. Ein Durchbruch unter diese Zone könnte den Weg für einen Test der jüngsten Tiefststände im Bereich von 1,0680 ebnen. Damit dieses Szenario eintritt, könnte jedoch eine hawkishe RBNZ erforderlich sein.

AUDNZD im H1-Chart. Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.