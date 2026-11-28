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Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

73 % Kursgewinn bei Bayer, 103 % Umsatzwachstum bei Dell und eine überraschende KI-Story beim Landmaschinenhersteller John Deere: Drei völlig unterschiedliche Unternehmen sorgen derzeit für spannende Diskussionen an der Börse. Doch welche Erwartungen sind bereits in den Aktienkursen eingepreist und wo könnte noch Potenzial bestehen?

Während Bayer auf einen Befreiungsschlag in der Monsanto-Krise hofft, profitiert Dell vom milliardenschweren Ausbau der KI-Infrastruktur. Deere & Company wiederum zeigt, wie künstliche Intelligenz auch traditionelle Industriezweige verändern kann.

Andreas Bernstein und Roland Jegen haben alle drei Unternehmen in dieser Woche ausführlich analysiert. Im Mittelpunkt stehen die aktuellen Geschäftszahlen, langfristige Wachstumstreiber, Bewertungen, Risiken und charttechnische Perspektiven.

Bayer-Aktie +73 %: Ist die Monsanto-Krise endlich vorbei?

Jahrelang galt Bayer als einer der großen Problemfälle im DAX. Doch inzwischen mehren sich die Anzeichen für eine mögliche Trendwende. Innerhalb eines Jahres hat die Bayer-Aktie rund 73 % zugelegt.

Ein US-Gericht hat den milliardenschweren Glyphosat-Sammelvergleich genehmigt. Damit könnte Bayer einen wichtigen Schritt zur Reduzierung seiner juristischen Risiken machen. Gleichzeitig entwickelt sich das Pharmageschäft erfreulich: Das bereinigte EBITDA der Sparte stieg im dritten Quartal um 23,6 %. Mit der US-Zulassung von Asundexian eröffnet sich zudem eine weitere potenzielle Wachstumschance.

Auch die Jahresprognose wurde angehoben. Bayer erwartet für 2026 ein EBITDA vor Sondereinflüssen zwischen 9,8 und 10,3 Milliarden Euro.

Allerdings bleiben die Nettofinanzverschuldung von rund 31,1 Milliarden Euro, der negative freie Cashflow im dritten Quartal und die verbleibenden Rechtsrisiken zentrale Herausforderungen.

Steht Bayer tatsächlich vor einer nachhaltigen Neubewertung oder hat die Börse den erhofften Turnaround bereits vorweggenommen?

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Dell-Aktie: +103 % Umsatz – und trotzdem nur ein KGV von 10?

Während viele Anleger beim Thema künstliche Intelligenz vor allem auf NVIDIA schauen, entwickelt sich Dell Technologies zu einem der großen Profiteure des weltweiten KI-Infrastrukturbooms.

Die jüngsten Quartalszahlen sind außergewöhnlich: Der Umsatz stieg um 103 % auf 54,94 Milliarden US-Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte um 265 % auf 9,45 US-Dollar.

Besonders beeindruckend ist die Entwicklung im Geschäft mit KI-Servern:

132,3 Milliarden US-Dollar KI-Server-Auftragsbestand

KI-Server-Auftragsbestand 60,2 Milliarden US-Dollar Auftragseingang für KI-Server im Quartal

Auftragseingang für KI-Server im Quartal 78 Milliarden US-Dollar erwarteter KI-Server-Umsatz im laufenden Geschäftsjahr

Doch trotz dieser beeindruckenden Wachstumszahlen hat die Dell-Aktie im Monat vor der Analyse mehr als ein Drittel ihres Wertes verloren. Auch am Tag nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen kam es zu erheblichen Kursschwankungen.

Besonders spannend erscheint die Bewertung: Auf Basis der aktualisierten bereinigten Jahresgewinnprognose ergibt sich ein erwartetes Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 10.

Unterschätzt die Börse das langfristige Wachstumspotenzial von Dell oder preist sie bereits eine Abschwächung des KI-Investitionsbooms ein?

In unserer ausführlichen Analyse betrachten wir neben den Geschäftszahlen auch die Zusammenarbeit mit NVIDIA, die Margenentwicklung, die Bewertung sowie die charttechnische Ausgangslage.

John Deere: Aktie +38 % – der unterschätzte KI-Gewinner?

Autonome Traktoren, intelligente Pflanzenschutzsysteme, künstliche Intelligenz auf dem Acker und zusätzliche Geschäftsmöglichkeiten durch den weltweiten Bau von Rechenzentren: Hinter dem traditionsreichen Landmaschinenhersteller Deere & Company verbirgt sich mittlerweile eine überraschend vielseitige Technologiestory.

Die Aktie hat seit Jahresbeginn rund 38 % zugelegt – obwohl sich der Landmaschinenmarkt weiterhin in einer schwierigen Phase befindet.

Die am 25. November veröffentlichten Quartalszahlen zeigen ein gemischtes Bild. Der Umsatz sank um rund 2 % auf 12,12 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn lag bei rund 1,05 Milliarden US-Dollar. Mit einem Gewinn je Aktie von 3,89 US-Dollar verfehlte Deere die Erwartungen der Analysten.

Umso überraschender fiel die Börsenreaktion aus: Am Tag der Zahlenveröffentlichung legte die Aktie um mehr als 4 % zu.

Neben der Aussicht auf eine mögliche Erholung des nordamerikanischen Landmaschinenmarktes könnten langfristig vor allem drei Entwicklungen für zusätzliche Impulse sorgen:

Autonome Landmaschinen und intelligente Automatisierung

KI-gestützte Präzisionslandwirtschaft

Steigende Nachfrage nach Baumaschinen durch Infrastrukturinvestitionen

Der Umsatz im Bereich Bau- und Forstmaschinen stieg im abgelaufenen Geschäftsjahr um 22 %. Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Deere einen Nettogewinn zwischen 4,5 und 5,25 Milliarden US-Dollar.

Doch rechtfertigen diese Perspektiven bereits ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von rund 36?

Unsere aktuelle Aktienanalyse beleuchtet die langfristigen Wachstumstreiber, die zyklischen Risiken und die entscheidenden charttechnischen Marken.

Drei Aktien, drei unterschiedliche Investmentstorys

Aktie Investmentstory Kennzahl im Fokus Bayer Turnaround & Pharma +73 % Aktienkurs in 12 Monaten Dell Technologies KI-Infrastruktur & Bewertung +103 % Quartalsumsatz Deere & Company Automatisierung & KI +38 % Aktienkurs seit Jahresbeginn

Die drei Aktienanalysen zeigen, wie unterschiedlich die Treiber von Aktienkursen sein können. Bei Bayer steht die mögliche Überwindung einer jahrelangen Unternehmenskrise im Mittelpunkt. Bei Dell geht es um außergewöhnliches Wachstum und die Frage nach einer angemessenen Bewertung. Deere wiederum verbindet ein etabliertes Industriegeschäft mit technologischen Zukunftstrends.

Die entscheidende Frage lautet bei allen drei Unternehmen: Wie viel der erhofften positiven Entwicklung ist bereits im Aktienkurs enthalten?

Weder starkes Umsatzwachstum noch ein niedriges KGV oder eine beeindruckende Kursentwicklung allein sind eine Garantie für zukünftige Kursgewinne. Gerade deshalb lohnt sich ein differenzierter Blick auf die fundamentale Entwicklung, die Bewertung und die charttechnische Ausgangslage.

Gut vorbereitet in die neue Börsenwoche Welche Chancen und Risiken bieten DAX, Nasdaq, Dow Jones und ausgewählte Einzelaktien? Verfolgen Sie unsere regelmäßigen Live-Marktanalysen und erfahren Sie, welche Wirtschaftsdaten, Unternehmensnachrichten und charttechnischen Marken in der kommenden Börsenwoche wichtig werden könnten. Andreas Bernstein, Roland Jegen und weitere erfahrene Börsenexperten begleiten Sie in kostenlosen Live-Webinaren durch das aktuelle Marktgeschehen. 👉 Jetzt zum kostenlosen Webinarprogramm und den aktuellen Marktanalysen

KI-Boom: Weitere spannende Aktienanalysen

Der Megatrend künstliche Intelligenz eröffnet potenzielle Wachstumschancen weit über die klassische Halbleiterbranche hinaus. Auch Energieversorger, Industrieunternehmen und Softwareanbieter könnten von dieser Entwicklung profitieren.

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Weiterführende Informationen für Anleger

Über den Autor

Roland Jegen – Trading- und Kapitalmarktexperte bei WH SelfInvest

Roland Jegen ist seit über 20 Jahren an der Börse aktiv und seit 2016 als Analyst, Trading-Experte und Autor bei WH SelfInvest tätig. Seine Schwerpunkte sind fundamentale und technische Aktienanalysen, Kapitalmarktentwicklungen sowie systematische Handels- und Anlagestrategien. In regelmäßigen Webinaren und Marktanalysen vermittelt er praxisnahes Fachwissen zu Aktien, Indizes, Rohstoffen und Devisen.

Quellen und Datenstand

Datenstand: 27. November 2026. Grundlage dieses Artikels sind die Aktienanalysen von WH SelfInvest und Freestoxx vom 24. bis 27. November 2026, Unternehmensangaben von Bayer, Dell Technologies und Deere & Company sowie die zum jeweiligen Analysezeitpunkt verfügbaren Marktdaten und Analystenschätzungen. Kursentwicklungen beziehen sich auf die jeweils angegebenen Zeiträume. Prognosen und Bewertungskennzahlen können sich ändern.

Transparenz

Der Autor ist für WH SelfInvest tätig. Dieser Artikel enthält Verlinkungen zu Dienstleistungen und Angeboten von WH SelfInvest und Freestoxx. Es besteht daher ein wirtschaftliches Interesse an der Nutzung dieser Angebote.

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

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