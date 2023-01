Bed Bath & Beyond steigt trotz Insolvenzsorgen um über 32,0%

Die Aktien von Bed Bath & Beyond (BBBY.US) legten in einer weiteren volatilen Sitzung um mehr als 32,0 % zu, da die Käufer versuchten, einige der jüngsten schweren Verluste auszugleichen, nachdem das WSJ (Wall Street Journal) berichtet hatte, dass der angeschlagene Haushaltswarenhändler sich darauf vorbereite, in den nächsten Wochen Konkurs anzumelden, da er möglicherweise bald nicht mehr in der Lage sein werde, seine Kosten zu decken, da die Umsätze zurückgingen und die Besucherzahlen in den Geschäften sinken. Die endgültige Entscheidung wird höchstwahrscheinlich morgen bei der Präsentation der jüngsten Quartalsergebnisse bekannt gegeben, die vor US Börseneröffnung stattfinden wird.

Die Aktie von Bed Bath & Beyond (BBBY.US) prallte von ihrem neuen Allzeittief bei 1.2750 USD ab und Händler sollten sich auf eine erhöhte Volatilität während der morgigen Sitzung einstellen. Quelle: xStation5 von XTB

