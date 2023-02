Beyond Meat steigt nach unerwartet geringem Verlust in die Höhe 🔴 24.02.23 - aktuelle Flash-Analyse

Die Aktie von Beyond Meat (BYND.US) stieg am Freitag um mehr als 15 %, nachdem der Hersteller von pflanzlichen Fleischersatzprodukten im vierten Quartal einen geringer als erwarteten Verlust auswies, obwohl der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 20 % zurĂĽckging. Das Unternehmen prognostizierte auĂźerdem solide Umsatzsteigerungen fĂĽr das kommende Jahr.

Beyond Meat verzeichnete laut FactSet einen Verlust von 1,05 Dollar pro Aktie und lag damit unter den Prognosen von 1,18 Dollar pro Aktie.Â

Der Umsatz von 79,9 Millionen Dollar ĂĽbertraf die Markterwartungen von 75,8 Millionen Dollar.

Höhepunkte der Q4-Finanzergebnisse von Beyond Meat. Das Unternehmen meldete einen besser als erwarteten Q4-Umsatz trotz nachlassender Verbrauchernachfrage. Quelle: Alpha Street

"Unsere Ergebnisse für das vierte Quartal zeigen deutlich die Umsetzung unserer Strategie und unseres Plans, einschließlich solider Fortschritte bei der Erholung der Gewinnspanne und der Senkung der Betriebskosten sowie des fortgesetzten Abbaus der Lagerbestände", sagte Ethan Brown, CEO von Beyond Meat, in einer Erklärung zur Bekanntgabe der Zahlen.

Diese Einsparungen sowie niedrigere Kosten für Rohzutaten sollten Beyond Meat dabei helfen, eines seiner hartnäckigsten Probleme in den Griff zu bekommen: die hohen Kosten seiner Produkte im Vergleich zu Fleisch tierischer Herkunft. Gestern warb Walmart für die Burger von Beyond Meat mit einem Preis von 9,68 Dollar pro Pfund; mageres Rinderhackfleisch kostete 5,86 Dollar pro Pfund.

"Wir werden durch ein strafferes Kostenmanagement ermutigt, aber damit wir konstruktiv werden, muss die Nachfrage steigen - diesbezĂĽglich bleiben wir skeptisch", sagte Cowen-Analyst Brian Holland.

Das Unternehmen rechnet fĂĽr das Gesamtjahr mit einem Umsatz in der Region zwischen 375 und 415 Millionen US-Dollar, da es versucht, das Wachstum fĂĽr seine pflanzlichen Produkte inmitten der anhaltenden Lebensmittelpreisinflation und eines RĂĽckgangs der Verbraucherausgaben wiederzubeleben.

Die Aktie von Beyond Meat (BYND.US) stieg am Freitag stark an, doch schien die Aufwärtsdynamik am Abend nachzulassen, da die Käufer den wichtigen Widerstand bei 24,00 $ nicht erreichen konnten, der mit dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der letzten Abwärtswelle zusammenfällt. Der Preis zog sich auf die lokale Unterstützung bei $19,00 zurück, die mit dem 23,6% Retracement zusammenfällt. Sollte es zu einem Durchbruch nach unten kommen, könnte sich eine Abwärtsbewegung in Richtung der nächsten Unterstützung bei $15,20 vertiefen, wo die untere Grenze der 1:1-Struktur und der 200 SMA (rote Linie) zu finden sind. Quelle: xStation5 von XTB

