Bitcoin fällt unter 20.000 USD: Wochenende der Angst // Webinar Krypto-Führerschein

Der Bitcoin kann sich am Wochenende (Stand: 18.06.2022, 17 Uhr) nicht oberhalb der psychologischen Marke von 20.000 Dollar halten. Börsianern steht die Unsicherheit weiterhin ins Gesicht geschrieben.

Wichtigste Punkte:

Bitcoin-Kurs: Anleger fürchten das Wochenende

Am Freitag und damit wie zu Beginn der Handelswoche blieb die Stimmung am Krypto-Markt angeknackst. Am Wochenende kann der Bitcoin die psychologische Marke von 20.000 Dollar nicht mehr halten. Börsianern steht die Unsicherheit weiterhin ins Gesicht geschrieben. Auch Werte aus den hinteren Reihen sind zusehends von dem jüngsten Kurseinbruch gezeichnet. Auf Wochensicht verliert der BTC rund 20 Prozent seines Wertes.

Schnäppchenjäger bleiben weiter aus – Volatilität könnte über das Wochenende ausgeprägt ausfallen

Viele Anleger versuchen womöglich derzeit für ihr Hab und Gut den bestmöglichen Verkaufspreis zu erzielen. Dass Schnäppchenjäger immer noch ausbleiben, spricht für eine neue potenzielle Verkaufswelle.

Gerade über das Wochenende kann die Volatilität ausgeprägt ausfallen. Ein deutlicher Rutsch unter die psychologische Marke von 20.000 Dollar impliziert das Risiko zu neuen Turbulenzen.

Die jüngste Kurserholung am Krypto-Markt könnte sich indes als ein klassisches Strohfeuer entpuppen.

US-Notenbank Federal Reserve (Fed) sorgt für keine größere Überraschungen – Unsicherheit über zukünftige Geldpolitik bleibt dennoch

Unter dem Strich hatte die US-Notenbank Fed zwar keine größeren Überraschungen parat, ließ die Märkte insgesamt jedoch im Dunkeln stehen. Wie erwartet wurde das Zinslevel um 75 Basispunkte nach oben korrigiert.

Die Anleger stochern weiterhin im Nebel, wie es um das tatsächliche Tempo im Zinserhöhungszyklus bestellt ist. Die Börsen fürchten weitere XXL-Zinsschritte im Stil von 0,75 Prozentpunkten. Die zukünftige Inflationsentwicklung dürfte vor diesem Hintergrund eine besonders hohe Aufmerksamkeit erfahren.

Bitcoin: Sorgen rund um Celsius Network schweben wie ein Damoklesschwert über Bitcoin und Co

Die Sorgen rund um Celsius Network schweben weiterhin wie ein Damoklesschwert über Bitcoin und Co. Das Krypto-Kreditunternehmen hatte jüngst in Folge der jüngsten Kurs-Turbulenzen am Markt Überweisungen und Transfers ausgesetzt.

Es wächst die Furcht, dass die Bedenken rund um den Gesundheitszustand des Krypto-Unternehmens Celsius Network nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten könnten. Ob weitere Unternehmen infiziert worden sind, dürfte sich in den kommenden Tagen und Wochen zeigen. Die Ansteckungsrisiken bleiben bedrohlich.

Dieser Beitrag zum Bitcoin-Kurs erschien im Original auf ig.com.