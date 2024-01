Bitcoin Kurs: Countdown bis zur SEC-Entscheidung - Anleger lechzen nach ETF-Zulassung

Anleger fiebern zusehends einer Entscheidung durch die US-amerikanische Aufsichtsbehörde SEC entgegen. In diesem Kontext könnte in den kommenden Tagen die Volatilität ausgeprägt ausfallen. Mit rund 43.700 Dollar müssen Anleger für eine Bitcoin-Einheit am Samstag rund ein halbes Prozent weniger im Vergleich zum Vortag auf den Tisch legen.

Unternehmen nehmen wichtige Hürde – Hoffen auf Zulassung in nächster Woche

Den Nachrichtenagenturen Bloomberg und Reuters zufolge hätten Unternehmen, welche börsengehandelte Bitcoin-Spot-Fonds auflegen wollen, in dieser Woche eine große Hürde auf dem Weg zur Zustimmung der US-Aufsichtsbehörden in den kommenden Tagen genommen, heißt es. Demnach seien am Freitag endgültige Formulierungsänderungen eingereicht worden, welche in der kommenden Woche zum ersten Mal zu einer Zulassung eines Bitcoin-Spot-Fonds auf US-amerikanischen Grund und Boden führen könnten.