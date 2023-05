Bitcoin Kurs: Stimmung bleibt weiter angeknackst - die Gründe und Aussichten

Auch einen Tag nach den jüngsten Unruhen rund um Bitcoin-Abhebungen bei der weltweit größten Krypto-Börse bleibt die Gemengelage angespannt. Ebenfalls fiebern Anleger mit großer Spannung der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten entgegen.

Für eine Bitcoin-Einheit müssen Investoren am Dienstagnachmittag rund 27.700 Dollar auf den Tisch legen und damit so viel wie am Vortag.

Weltweit größte Krypto-Börse setzt Bitcoin-Zahlungen binnen 12 Stunden zwei Mal aus – Anleger skeptisch

Ein erneutes Aussetzen von Bitcoin-Abhebungen bei der global größten Krypto-Börse Binance hat Anleger dies- und jenseits des Atlantiks zu Wochenbeginn beschäftigt. Hintergrund für den Stopp waren gestiegene Handelsvolumina, was zu steigenden Bearbeitungsgebühren führte. Binnen 12 Stunden musste die Börse die Auszahlungen stoppen. Etwaige Ereignisse wurden bereits in der Vergangenheit öfter als Stressfaktor gewertet.