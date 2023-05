Bitcoin schwächer vor dem Verfall von Optionen am Freitag

Der bärische Druck auf Bitcoin nimmt zu, je näher der Verfallstermin der Optionen (von den Terminbörsen) am Freitag rückt. Die Bären könnten dazu führen, dass sich der Preis unter $27.000 einpendelt, was es den Spekulanten am Optionsmarkt, die auf einen Rückgang wetten, ermöglicht, Rekordgewinne zu erzielen. Bitcoin wurde im April mehrmals unter die Marke von $30.000 gedrückt und heute am 11.05. verzeichnen die Kryptowährungen einen weiteren schwachen Tag:

Neben der Ungewissheit über die technischen Probleme des BTC-Netzwerks (steigende Gebühren und Zehntausende von ausstehenden Transaktionen) hat sich die Stimmung nach noch unbestätigten Berichten über einen BTC-Verkauf durch die USA, die über erhebliche Reserven an beschlagnahmtem BTC aus SilkRoad verfügen, ebenfalls verschlechtert;

Die Anleger bewerten die Auswirkungen einer möglichen Konjunkturabschwächung und der Fed-Politik auf die Kryptowährungen. Die heutigen Arbeitsmarktdaten fielen besser aus als erwartet und zeigen einen starken US-Arbeitsmarkt . Dies könnte dazu führen, dass die US-Notenbank ihre restriktive Haltung länger beibehält, was für risikoreiche Anlagen nicht gerade positiv ist;

Das Call-Put-Verhältnis (das Verhältnis zwischen Call- und Put-Optionen) von 1,65 zeigt ein fehlendes Gleichgewicht zwischen Bullen und Bären. Der Wert der Call-Optionen beläuft sich auf 560 Millionen Dollar, der der Put-Optionen auf 340 Millionen Dollar. Die bullischen Optionen waren in den letzten Wochen bei weitem beliebter, aber letztendlich hat die Angebotsseite die Oberhand gewonnen;

***

Besonders niedrige Spreads DURCHGEHEND in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr!

in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr! Keine zusätzliche Ordergebühr/Orderkommission!

Mini CFDs, Trading ab 0,01 Kontrakten

Besonders präzise Kursstellung & Charting , basierend auf den Index-Futures

, basierend auf den Index-Futures Handeln mit dem TESTSIEGER 2023 in Deutschland, Trading mit XTB

***

Es liegt nun im Interesse der Verkäufer, einen möglichst niedrigen Preis zu erzielen, bevor die Optionen morgen auslaufen. Ein Fall unter 27.000 Dollar könnte den Bären bis zu 230 Millionen Dollar Gewinn bringen, während die Verkäufer nach Schätzungen von Coinglass etwa 120 Millionen Dollar verdienen würden, wenn es den Bullen gelingt, das aktuelle Niveau zu halten.

"Open Interest" (Die Summe der offenen Temin- oder Optionskontrakte) auf dem BTC-Optionsmarkt. Quelle: Coinglass

Bitcoin-Chart, H1-Intervall. Der Preis ist unter den SMA100, den SMA200 und das 23,6-Fibonacci-Retracement der Aufwärtswelle vom 10. März gefallen, was es wahrscheinlich macht, dass die Nachfrage erst am 38,2-Fibo-Level bei 26.650 $ aktiver wird. Quelle: xStation5 von XTB

BITCOIN Handel bei XTB

Setzen Sie auf steigende oder fallende Kurse

Keine Gefahr durch Wallet-Hackerangriffe oder "Turbulenzen" einzelner Kryptobörsen

handelbar 24/7: auch an Feiertagen, auch am Wochenende

niedrige Spreads

Hier informieren

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.