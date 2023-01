Bitcoin zieht an und folgt derm allgemein höheren Risikoappetit 🔴 Ethereum| Solana | Gala

Die risikofreudige Stimmung unterstützt nicht nur Aktienindizes und Rohstoffpreise, sondern auch Kryptowährungen. Im Laufe des Dienstags stieg Bitcoin um über 2,0 %, während Ethereum um mehr als 5,0 % zulegte. Kleinere Projekte verzeichneten sogar noch stärkere Zuwächse - Altcoins wie Solana oder Gala legten um 20 % bzw. 40 % zu!

Die langfristige technische Situation auf dem Bitcoin-Chart sieht jedoch immer noch nicht gut aus!Â

Ein Blick auf das D1-Intervall zeigt, dass der jüngste Aufwärtstrend höchstwahrscheinlich nur eine Korrektur innerhalb eines Abwärtstrends ist. Die wichtige Widerstandszone befindet sich zwischen 17600 und 18000 USD, und ein Durchbruch nach oben würde einen möglichen Stimmungsumschwung anzeigen. Diese Zone ist nicht nur durch die früheren Kursreaktionen, sondern auch durch den EMA100-Durchschnitt gekennzeichnet. Darüber hinaus befindet sich die obere Grenze der absteigenden Handelsspanne in der Nähe. Sollte sich jedoch das aktuelle Momentum durchsetzen und den Käufern gelingen, den Preis über die oben erwähnte Zone von 17600 - 18000 USD zu drücken, dann ist der nächste größere Widerstand nicht weit entfernt - nämlich um die 20.000 USD.

Bitcoin-Intervall D1. Quelle: xStation5 von XTB

