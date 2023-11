Bulle & Bär: Dow Jones - Strategie: 700 Punkte in drei Tagen

Im November sticht der Dow Jones ins Auge rund 700 Punkte in drei Tagen. Über das ganze Jahr hinweg scheint der Nasdaq 100 beim Monatsmitte-Effekt die Nase vorn zu haben. Die Strategie haben wir einmal im Monat, also nur 12-mal im Jahr gehandelt. Es existieren verschiedene Variationen und Handelssystem, mit denen versucht wird, diesen Effekt auszunutzen. Die Ausgangsbasis ist allerdings eine ganz intuitive Annahme. Dabei wird zum Schlusskurs des achten Handelstag im Monat eine Long-Position im US-Markt eröffnet und am elften Handelstag zum Schlusskurs wieder geschlossen. Man hält die Position also nur drei Handelstage im Monat.