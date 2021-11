??Bullen dominieren die Wall Street ??

Die Aktienindizes aus den USA und Europa setzen ihren Aufwärtstrend heute fort. Die Anleger ignorieren die heute besser als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten, die die Wahrscheinlichkeit einer baldigen Zinserhöhung durch die Federal Reserve erhöhen, völlig. Einer der amerikanischen Indizes mit der besten Performance ist heute der Dow Jones, der bereits um über 0,8% zugelegt und ein neues Allzeithoch erreicht hat.

Interessanterweise hat sich der Index in letzter Zeit sehr technisch verhalten. Die gestrige Korrektur erreichte die untere Grenze der 1:1-Struktur, woraufhin die Käufer die Initiative ergriffen und einen starken Aufwärtsimpuls einleiteten. Nach der Overbalance-Methode bleibt der Aufwärtstrend solange erhalten, bis das violette Rechteck negiert wird, und die Suche nach einem potenziellen Hoch scheint keine gute Idee zu sein.

US30 im M15-Chart. Quelle: xStation 5



