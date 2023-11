BVB Aktie gefragt: Hochspannung vor Mailand-Spiel in Königsklasse

Vor einem möglicherweise richtungsweisenden Spiel in der UEFA-Champions-League notieren die Papiere der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA mit rund 0,15 Prozent bei 3,66 Euro in der Pluszone.

Borussia Dortmund kann sich bereits für KO-Phase qualifizieren und Einnahmen in Millionenhöhe sichern

Für das am heutigen Abend anstehenden Spiel in der „Königsklasse“ laufen sich Anleger offensichtlich warm. Die Mannschaft von Borussia Dortmund gastiert beim AC Mailand. Mit sieben Zählern rangiert der BVB derzeit auf Rang eins in der Gruppe F, hinter PSG (6 Punkte), Milan (5 Punkte) und Newcastle (4 Punkte). Bei einem Auswärtssieg wäre das Weiterkommen in das Achtelfinale gesichert, unabhängig von dem Ausgang der anderen Partie zwischen PSG und Newcastle.

Für das Erreichen der KO-Phase winken jeder Mannschaft zusätzliche 9,6 Millionen Euro.