Chart des Tages: AUDJPY (15.03.2023)

Die monatlichen Konjunkturdaten aus China wurden während des asiatischen Handels veröffentlicht und fielen gemischt aus. Es handelte sich um die ersten monatlichen Konjunkturdaten aus China für 2023, die auch die Daten für den Februar seit Jahresbeginn, also für Januar und Februar zusammen, enthielten. Die Industrieproduktion blieb leicht hinter den Erwartungen zurück, die Einzelhandelsumsätze entsprachen mehr oder weniger den Markterwartungen und die Anlageinvestitionen übertrafen die Erwartungen. Während die Daten im Vergleich zu den Erwartungen uneinheitlich ausfielen, ist zu beachten, dass alle drei Messgrößen im Vergleich zu den Vorjahreswerten gestiegen sind. Der leichte Anstieg der Einzelhandelsumsätze ist zu begrüßen, da die chinesischen Behörden angedeutet haben, dass sie die Haushaltsausgaben im Vergleich zu 2022 mehr oder weniger unverändert lassen wollen, was bedeutet, dass die Inlandsnachfrage der Schlüssel zum Erreichen der für 2023 gesetzten Ziele sein wird.

China, monatliche Konjunkturdaten für den Zeitraum Januar-Februar (im Jahresvergleich)

Industrieproduktion: 2,4% gegenüber 2,7% erwartet

Einzelhandelsumsätze: 3,5% gegenüber 3,4% erwartet

Anlageinvestitionen: 5,5% gegenüber 4,3% erwartet

Wie üblich bewegte sich der australische Dollar nach der Veröffentlichung der chinesischen Daten, da China ein wichtiger Handelspartner Australiens ist, insbesondere wenn es um Rohstoffexporte geht. Ein Blick auf AUDJPY im D1-Chart zeigt, dass das Währungspaar heute gestiegen ist (siehe Kreis), seither aber alle Gewinne wieder abgegeben und nach unten gedreht hat. Zu beachten ist, dass die heutige Aufwärtsbewegung als Versuch gewertet werden könnte, wieder über die untere Begrenzung eines kürzlich durchbrochenen Aufwärtstrendkanals auszubrechen. Versuche, diese Hürde zu überwinden, wurden heute, gestern und am Montag unternommen und scheiterten an allen drei Tagen, was darauf hindeutet, dass eine Wiederaufnahme der Abwärtsbewegung bevorstehen könnte.

Quelle: xStation5 von XTB

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.