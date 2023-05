Chart des Tages - AUDJPY (18.05.2023)

Die australischen Arbeitsmarktdaten für April wurden heute während der asiatischen Handelssession veröffentlicht und erwiesen sich als eine große Enttäuschung. Die Zahl der Arbeitsplätze ging im Vormonat um 4,3k zurück, während der Median der Schätzungen der Ökonomen von einem Anstieg um 24,5k ausging. Dies führte zu einem sprunghaften Anstieg der Arbeitslosenquote von 3,5 auf 3,7 % (erwartete 3,5%). Darüber hinaus ist die Zusammensetzung des Beschäftigungsrückgangs besorgniserregend, da er auf Vollzeitstellen zurückzuführen ist, die um 27,1k abnahmen, während Teilzeitstellen um 22,8k zunahmen (Angaben k = tausend).

Der Bericht war eindeutig negativ für den AUD, da er auf eine Schwächung des Arbeitsmarktes hinwies und für die Reserve Bank of Australia ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung über die Zinssätze sein könnte. Die großen Finanzinstitute sind in ihren Erwartungen gespalten - einige, wie z.B. Goldman Sachs, erwarten eine weitere Zinserhöhung der RBA um 25 Basispunkte in diesem Zyklus, während andere, wie z.B. die Commonwealth Bank of Australia, der Meinung sind, dass die RBA mit der Zinserhöhung bereits fertig ist. Die Geldmärkte gehen derzeit davon aus, dass die RBA die Zinsen auf ihrer nächsten Sitzung am 6. Juni 2023 nicht erhöhen wird.

Die Veröffentlichung der australischen Arbeitsmarktdaten löste einen Rückschlag am AUD-Markt aus.

Ein Blick auf das AUDJPY-Chart im D1-Intervall zeigt, dass es dem Paar gelungen ist, über den gleitenden 200-Session-Durchschnitt (lila Linie) zu klettern und zu versuchen, sich über die Widerstandszone unterhalb der 91,50-Marke zu bewegen. Der heutige Pullback stellt diesen Ausbruch jedoch in Frage. Sollten wir einen Tagesschlusskurs unterhalb des gleitenden 200-Session-Durchschnitts sehen, könnte das Paar auf eine Korrektur zusteuern. Es sollte jedoch nicht vergessen werden, dass der Gesamttrend aufwärts gerichtet ist und das Paar in einem zinsbullischen Preiskanal handelt.

