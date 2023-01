Chart des Tages: AUDUSD (04.01.2023)

Der australische Dollar ist heute die G10-Währung mit der besten Performance: AUDUSD handelt 2% höher. Die USD-Schwäche spielt jedoch auch eine große Rolle bei der Entwicklung dieses Paares. Der australische Dollar ist heute dank eines Bloomberg-Berichts im Aufwind. Dem Medienbericht zufolge könnten die verbesserten Beziehungen zwischen China und Australien zu einer teilweisen Aufhebung des seit zwei Jahren bestehenden Einfuhrverbots für australische Kohle nach China führen. Die chinesische Nationale Entwicklungs- und Reformkommission hat gestern die Möglichkeit erörtert, vier großen Unternehmen die Wiederaufnahme der Käufe australischer Kohle in diesem Jahr zu gestatten, beginnend am 1. April 2023. Kohle ist eines der wichtigsten Exportprodukte Australiens, und China war der größte Abnehmer, bevor 2020 aufgrund diplomatischer Streitigkeiten ein inoffizielles Verbot in Kraft trat.

Ein Blick auf AUDUSD im Tageschart zeigt, dass das Paar gestern nachgab, als der USD an Wert gewann. Heute hat sich das Blatt jedoch gewendet, denn der AUD ist gestiegen und der USD hat sich unterdurchschnittlich entwickelt. Das Paar prallte an der Unterstützungszone zwischen dem 23,6%-Retracement und dem SMA50 (grüne Linie) ab und startete eine starke Erholung. AUDUSD durchbrach auch den SMA200 (lila Linie) und nähert sich nun der Widerstandszone, die durch das 50%-Retracement gekennzeichnet ist und den vorherigen Aufwärtsimpuls begrenzte.

Quelle: xStation5 von XTB

