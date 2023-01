Chart des Tages: Australischer Aktienindex - S&P/ASX 200 (11.01.2023)

Während des ansonsten ruhigen asiatischen Handels wurde eine Reihe australischer Daten für November veröffentlicht. Die Daten fielen besser aus als erwartet: Die Einzelhandelsumsätze stiegen im Monatsvergleich um 1,4% statt wie erwartet um 0,7%. Die Inflation beschleunigte sich von 6,9 auf 7,3% im Jahresvergleich. Die Kerninflation beschleunigte sich von 5,3 auf 5,6% im Jahresvergleich. Ein solches Ergebnis zeigt, dass dies Gründe für eine weitere Straffung der Geldpolitik liefert. Während die RBA angedeutet hat, dass sie ihren Straffungszyklus bald unterbrechen könnte, rechnen die Märkte nun mit einer Wahrscheinlichkeit von über 60% für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Februar. Es überrascht nicht, dass der AUD positiv reagierte und gegenüber allen anderen wichtigen Währungen zulegte. Obwohl die Straffung als negativ für die Aktienmärkte angesehen wird, zeigte sich der S&P/ASX 200 (AUS200), der australische Blue-Chips-Index, recht widerstandsfähig und konnte heute einen soliden Zuwachs von 0,9% verzeichnen.

Ein Blick auf den AUS200 im Tageschart zeigt, dass sich der Index von einer jüngsten Abwärtskorrektur erholt, die am 50%-Retracement des Mitte Juni 2022 gestarteten Aufwärtsimpulses gestoppt wurde. Der Index versucht, die Widerstandszone, die durch frühere Kursreaktionen und das 23,6%-Retracement im Bereich von 7.125 Punkten markiert ist, zu überwinden. Ein Durchbruch darüber würde den Weg für einen Test des vorherigen lokalen Hochs knapp unterhalb der 7.400-Punkte-Marke ebnen.

Quelle: xStation5 von XTB

Gratis Konto, Gratis investieren*, Gratis Aktie!

Handeln Sie mit XTB gratis* - ohne Orderkommission - Aktien aus Deutschland, EU und den USA

*Bis zu einem monatlichen Handelsumsatz von 100.000 Euro streichen wir die Orderkommission komplett (wenn Sie darüberhinaus handeln, berechnen wir erst ab dann 0,2 % vom Handelsvolumen je Transaktion, Min. 10 Euro)

Allianz, Tesla, Amazon, Apple, Nestle, , Netflix, Bayer, Deutsche Bank, Lufthansa oder Ihr Lieblinsunternehmen.

Investieren Sie mit XTB.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.