Chart des Tages: Nasdaq (22.05.2023)

Eine neue Woche hat begonnen, und es gibt immer noch keine Einigung über die US-Schuldenobergrenze. Darüber hinaus lassen Äußerungen von Demokraten und Republikanern vermuten, dass sich die beiden Seiten über das Wochenende noch weiter voneinander entfernt haben. Dennoch laufen die Verhandlungen weiter, und US-Präsident Biden plant heute ein Treffen mit dem Sprecher des Repräsentantenhauses McCarthy, um Lösungen zu finden. Das US-Finanzministerium hat erneut gewarnt, dass die Frist für eine Einigung der 1. Juni 2023 ist und dass ein Scheitern bis dahin dazu führen könnte, dass die USA ihren Verpflichtungen nicht nachkommen. Goldman Sachs schätzt, dass ein US-amerikanischer Zahlungsausfall am 8. oder 9. Juni 2023 ohne eine Einigung eintreten würde.

Die Frist für eine Einigung rückt näher, aber interessanterweise reagieren die Märkte kaum auf die jüngsten Rückschläge und starten die neue Handelswoche nahezu unverändert. Dies zeigt, dass es auf den Märkten einen starken Glauben gibt, dass eine Einigung letztendlich erzielt wird und die Verhandlungsparteien lediglich versuchen, so viele Zugeständnisse wie möglich von der anderen Seite zu erhalten. Dennoch könnte das Scheitern einer Einigung in dieser Woche dazu führen, dass die Märkte nervös werden.

Der Nasdaq-Future (US100) hat letzte Woche ein 13-Monats-Hoch erreicht. Obwohl es letzte Woche eine kleine Korrektur gab, liegt der Kurs immer noch nahe am jüngsten Hoch. Obwohl die Märkte anscheinend negative Nachrichten über die Verhandlungen zur Schuldenobergrenze ignorieren, bedeutet dies nicht, dass positive Nachrichten ebenfalls ignoriert werden. Schlagzeilen, die darauf hindeuten, dass eine definitive Einigung erzielt wurde, würden voraussichtlich eine positive Reaktion auf den Indizes auslösen, wobei der US100 möglicherweise über 14.000 Punkte steigen könnte. Neben den Verhandlungen über die Schuldenobergrenze könnte der US-Technologieindex auch auf das FOMC-Protokoll (Mittwoch, 20:00 Uhr) in dieser Woche oder die Quartalszahlen von Nvidia (Mittwoch, nach US-Handelsschluss) reagieren.

Quelle: xStation5 von XTB

