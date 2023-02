Chart des Tages: NZDCAD (21.02.2023)

NZDCAD ist ein Währungspaar, das in den kommenden Stunden einige Bewegungen erleben könnte. Die Veröffentlichung der kanadischen VPI-Daten für Januar, die heute um 14:30 Uhr erfolgen soll, wird wahrscheinlich eine gewisse CAD-Volatilität auslösen. Es wird erwartet, dass die Daten eine Verlangsamung des Preiswachstums von 6,3 auf 6,1% im Jahresvergleich zeigen werden. Zeitgleich mit den VPI-Daten werden die kanadischen Einzelhandelsdaten für Dezember veröffentlicht, bei denen nach dem Rückgang im Vormonat ein Anstieg erwartet wird.

Eine weitere Quelle der Volatilität wird die Bekanntgabe der Zinsentscheidung der Reserve Bank of New Zealand sein, die am Mittwoch um 2:00 Uhr erfolgen wird. Die Mehrheit der Ökonomen erwartete eine Zinserhöhung um 50 Basispunkte, aber es gibt einige Bedenken, dass die RBNZ das Tempo der Zinserhöhungen verlangsamen oder sogar aussetzen könnte, nachdem der jüngste Zyklon im ganzen Land erhebliche Schäden verursacht hat. Eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte könnte zwar im Raum stehen, eine Pause scheint jedoch unwahrscheinlich. Die RBNZ wird jedoch wahrscheinlich eine vorsichtige Botschaft aussenden und mitteilen, dass sie mit größeren Maßnahmen warten wird, bis das Ausmaß der Schäden besser abgeschätzt ist.

Dienstag, 14:30 Uhr | Daten aus Kanada

Verbraucherpreisindex für Januar. Erwartung: 6,1% / Vorwert: 6,3% (im Jahresvergleich)

Einzelhandelsumsätze für Dezember. Erwartung: +0,5% / Vorwert: -0,1% (im Monatsvergleich)

Einzelhandelsumsätze ohne Automobile für Dezember. Erwartung: 0,0% / Vorwert: -0,6% (im Monatsvergleich)

Mittwoch, 2:00 Uhr | Zinsentscheid der Reserve Bank of New Zealand

Ein Blick auf NZDCAD im D1-Chart zeigt, dass das Paar seine Aufwärtsbewegung vor kurzem gestoppt und einen Rückschlag erlitten hat. Das Paar ist auf den niedrigsten Stand seit Ende November 2022 gefallen, aber es sieht so aus, als ob der Boden des aktuellen Abwärtsimpulses beim 38,2%-Retracement im Bereich von 0,8350 gefunden wurde. Das Paar hatte in den vergangenen Tagen Mühe, diesen Bereich zu durchbrechen, und sollte die RBNZ mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte fortfahren und an ihrer hawkishen Haltung festhalten, könnte eine Erholung eingeleitet werden.

Quelle: xStation5 von XTB

Gratis Konto, Gratis investieren*, Gratis Aktie!

Handeln Sie mit XTB gratis* - ohne Orderkommission - Aktien aus Deutschland, EU und den USA

*Bis zu einem monatlichen Handelsumsatz von 100.000 Euro streichen wir die Orderkommission komplett (wenn Sie darüberhinaus handeln, berechnen wir erst ab dann 0,2 % vom Handelsvolumen je Transaktion, Min. 10 Euro)

Allianz, Tesla, Amazon, Apple, Nestle, , Netflix, Bayer, Deutsche Bank, Lufthansa oder Ihr Lieblinsunternehmen.

Investieren Sie mit XTB.

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.