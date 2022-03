Chart des Tages: OIL (07.03.2022)

Die Ölpreise begannen die neue Handelswoche mit großen bullischen Kurslücken. Die Preise begannen den Handel fast 10% über dem Schlusskurs vom Freitag. Brent zur Lieferung im Mai kletterte auf über 130 USD pro Barrel, während die Spotpreise fast 140 USD pro Barrel erreichten. WTI kletterte auf über 126 USD pro Barrel. Der Grund für die Kursgewinne liegt auf der Hand - das Risiko der Verhängung von Ölsanktionen gegen Russland und die Folgen eines solchen Schrittes für das weltweite Angebot.

Auf Russland entfallen 5 Mio. Barrel pro Tag der Ölexporte und 3 Mio. Barrel pro Tag der Exporte von Ölderivaten. Das sind etwa 7% des weltweiten Angebots, was angesichts des derzeitigen Marktgleichgewichts eine erhebliche Belastung sein könnte. Es ist möglich, die russischen Lieferungen durch Rohstoffe aus anderen Quellen zu ersetzen, aber das wird weder billig noch schnell gehen. Andererseits könnten Länder wie Indien oder China die Vorteile des billigen russischen Öls nutzen wollen, wodurch andere Lieferungen für westliche Länder frei würden.

Dennoch dürften die Auswirkungen des US-Verbots für russisches Öl weitgehend symbolisch sein, da die US-Einfuhren von US-Öl eher gering sind und im letzten Jahr etwas mehr als 100.000 Barrel pro Tag betrugen. Es könnte jedoch ein Signal für andere westliche Länder sein, diesem Beispiel zu folgen.

Es ist jedoch zu beachten, dass sich die Situation früher oder später stabilisieren wird. Außerdem ist das iranische Atomabkommen in greifbare Nähe gerückt. Der Iran kann bis zu 100 Millionen Barrel in Offshore-Lagern vorrätig haben, die schnell für Exporte genutzt werden könnten. Die Vereinigten Staaten haben auch Gespräche mit Venezuela über die Aufhebung der Ölsanktionen aufgenommen. Die Vereinigten Staaten verfügen auch über große inländische Vorräte. Es heißt, dass bis zu 9.000 Schieferölfördergenehmigungen ungenutzt bleiben könnten. Die Zahl der aktiven Ölbohranlagen liegt derzeit bei etwas über 500, während der Rekordwert zur gleichen Zeit bei über 1.400 aktiven Ölbohranlagen lag. Die US-Ölproduktion ist auf dem derzeitigen Niveau sehr rentabel, und es ist nicht auszuschließen, dass sie bald wieder ansteigen wird.

Brent (OIL) sprang über die Hochs von 2012. Der Bereich von 125 USD pro Barrel könnte jetzt als wichtige Unterstützung dienen. Angesichts der hohen Volatilität am Ölmarkt ist auch ein Angriff auf das Allzeithoch von 150 USD nicht auszuschließen. Quelle: xStation 5

