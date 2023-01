Chart des Tages: S&P 500 (05.01.2023)

Das gestern veröffentlichte Protokoll des Offenmarktausschusses (FOMC) war eher hawkish, da die US-Zentralbanker keine Zinssenkungen im Jahr 2023 erwarten. Außerdem wurde festgestellt, dass zwar Fortschritte bei der Eindämmung der Inflation erzielt wurden, jedoch weitere Zinserhöhungen erforderlich sind, auch wenn ein langsameres Tempo angemessen sein könnte. Die Veröffentlichung kann als hawkish angesehen werden, aber die Märkte reagierten daraufhin nicht nachhaltig. Dies lässt sich damit begründen, dass das FOMC-Protokoll nur wiederholte, was der Markt bereits wusste und bereits eingepreist hatte.

Ein Blick auf den S&P 500 (US500) im H4-Chart zeigt, dass der Index in letzter Zeit kaum in der Lage war, eine größere Bewegung in die eine oder andere Richtung einzuleiten. Der US500 wird seit Mitte Dezember in einer Spanne von 3.800-3.920 Punkten gehandelt und wartet auf einen Katalysator für die nächste größere Bewegung. Während der heutige ADP-Beschäftigungsbericht um 14:15 Uhr wahrscheinlich kein solcher Katalysator sein wird, könnten die morgigen NFP-Daten eine Quelle erhöhter Volatilität sein.

Quelle: xStation5 von XTB

Lesen Sie unser neues, kostenloses E-Book zur Vorbereitung auf 2023

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.