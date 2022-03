Chart des Tages: TNOTE (28.03.2022)

Nach den jüngsten Äußerungen von US-Notenbankern steigt die Erwartung, dass die Fed eine restriktivere Haltung einnehmen wird. Nahezu jedes Fed-Mitglied, das sich in letzter Zeit geäußert hat, sprach sich für eine hawkischere Politik aus. Infolgedessen rechnen die Zinsderivate mit einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte bei der Sitzung im Mai, und auch bei den großen Geschäftsbanken ist dies eine vorherrschende Erwartung. Infolgedessen erfährt der US-Dollar einen Aufschwung. Noch größere Bewegungen sind jedoch auf dem Anleihemarkt zu beobachten. Die US-Renditen klettern in die Höhe, wobei die Rendite 10-jähriger Papiere auf über 2,5 % steigt - der höchste Stand seit April 2019. Ein Anstieg der US-Renditen bedeutet jedoch, dass die Anleihekurse sinken.

Der Blick auf den Wochenchart der 10-jährigen US-Anleihe (TNOTE) zeigt, dass sich der Kurs seit dem Beginn der russischen Invasion in der Ukraine Ende Februar 2022 im freien Fall befindet. Nach einer starken Abwärtsbewegung am vergangenen Freitag brach der Preis unter das 78,6%-Retracement der im September 2018 begonnenen Aufwärtsbewegung. Die Abwärtsbewegung wird zu Beginn der neuen Woche mit einem Test der Unterstützungszone bei 121,00 fortgesetzt. Ein Durchbruch darunter würde den Weg zu den Tiefstständen von Ende 2018 im Bereich von 117,50 öffnen.

Quelle: xStation 5

