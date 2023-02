Chart des Tages: USDCAD (07.02.2023)

USDCAD wird seit Oktober 2022 in einem Dreiecksmuster gehandelt. Das Währungspaar hat es gestern nicht geschafft, die Widerstandszone unterhalb des Bereichs von 1,3500 zu durchbrechen und könnte heute wieder nachgeben. Es wird erwartet, dass USDCAD im weiteren Verlauf des Tages volatiler wird, da die Händler Kommentare von Fed-Chef Powell (18:40 Uhr) und BoC-Gouverneur Macklem (18:45 Uhr) hören werden.

Powell wird zu einem Gespräch mit David Rubenstein, dem Vorsitzenden des Economic Club of Washington, D.C., zusammentreffen. Dies wird das erste Mal sein, dass Powell nach dem starken Arbeitsmarktbericht vom vergangenen Freitag spricht. Die soliden Arbeitsmarktdaten haben einige zu der Annahme veranlasst, dass die Fed bei ihrer nächsten Sitzung zu einer Zinserhöhung um 50 Basispunkte zurückkehren könnte, und Powells Äußerungen werden für die weitere Entwicklung der Erwartungen von entscheidender Bedeutung sein.

Macklem wird bei der CFA Society Quebec einen Vortrag mit dem Titel “How monetary policy works" halten. Wie der Titel schon andeutet, wird es in der Rede sicherlich um das Thema Geldpolitik gehen. Noch wichtiger ist, dass Macklem im Anschluss um 20:00 Uhr Fragen von Reportern beantworten wird, und dies könnte eine Gelegenheit sein, weitere Einzelheiten über die aktuellen politischen Aussichten zu erfahren.

USDCAD notiert rund 1% unter der oberen Grenze des Dreiecksmusters und rund 1,2% über der unteren Grenze. Auch wenn die heutigen Reden der BoC- und Fed-Chefs nicht zu einem unmittelbaren Ausbruch führen werden, könnten sie den Ton für die kommenden Tage angeben, was zu einem Ausbruch führen könnte. Das potenzielle Ziel dieses Musters in beide Richtungen beträgt 720 Pips.

Quelle: xStation5 von XTB

