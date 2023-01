Chart des Tages: USDJPY (02.01.2023)

Der japanische Yen wertete am Montag gegenüber den anderen Hauptwährungen leicht auf, nachdem Nikkei berichtet hatte, dass die Bank of Japan erwägt, ihre Inflationsprognosen im Januar anzuheben, um ein Preiswachstum in der Nähe ihres 2%-Ziels im Geschäftsjahr 2023 und 2024 zu zeigen. "Die vorgeschlagenen Änderungen würden zeigen, dass der Kern-Verbraucherpreisindex im Geschäftsjahr 2022 um etwa 3%, im Geschäftsjahr 2023 zwischen 1,6% und 2% und im Geschäftsjahr 2024 um fast 2% steigen würde", hieß es weiter. Die vorherigen Prognosen, die im Oktober veröffentlicht wurden, lagen bei 2,9%, 1,6% bzw. 1,6%.

Der Yen schwächte sich im Jahr 2022 erheblich ab, doch hat die Währung etwa die Hälfte dieser Verluste wieder aufgeholt, da die japanischen Behörden im vierten Quartal 2022 auf dem Devisenmarkt intervenierten, während die BoJ im Dezember unerwartet die Obergrenze ihres Toleranzbandes für zehnjährige Staatsanleihen von 0,25% auf 0,5% anhob. Diese Maßnahmen in Verbindung mit neuen Nachrichten von Nikkei gaben Anlass zu Spekulationen, dass die BoJ die negativen Zinssätze bald aufgeben könnte, was den JPY unterstützt.

Aus technischer Sicht testet das USDJPY-Paar die lokale Unterstützung bei 130,60, die durch frühere Kursreaktionen gekennzeichnet ist. Sollte es zu einem Durchbruch nach unten kommen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der nächsten Unterstützung bei 127,50 fortsetzen, wo die Tiefststände vom Mai 2022 und das 50%-Retracement der im Januar 2021 eingeleiteten Aufwärtsbewegung zu finden sind. Gelingt es den Käufern hingegen, den Abwärtstrend zu stoppen, könnte ein weiterer Aufwärtsimpuls in Richtung des Widerstands bei 133,00 einsetzen, der mit der oberen Grenze des lokalen Abwärtstrendkanals und dem 38,2%-Retracement zusammenfällt.

USDJPY im D1-Chart. Quelle: xStation5 von XTB

