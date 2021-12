Chart des Tages: USDTRY (24.12.2021)

Erdogan und seine Regierung beschlossen in dieser Woche eine Reihe von Maßnahmen zur Stabilisierung der TRY. Dies führte zu einer starken Aufwertung der türkischen Währung. Der jüngste Ausverkauf des Währungspaares USDTRY erreichte mehr als 40%, wobei jedoch zu beachten ist, dass das Paar im bisherigen Jahresverlauf um über 50% höher gehandelt wird. Trotz der ergriffenen Maßnahmen sind die fundamentalen Faktoren negativ für die Lira, und die Spekulanten könnten bald wieder dazu übergehen, die türkische Lira zu shorten und die Grenzen der Fähigkeit der Zentralbank und der Regierung, den TRY-Kurs zu verteidigen, zu testen.

Wenn sich die bullische Stimmung bis zum Ende des Tages fortsetzt, besteht die Chance, dass sich ein bullisches Engulfing-Muster bildet, das in der Regel eine Aufwärtsbewegung ankündigt. Darüber hinaus sollte man beachten, dass eine Erholung auf der Höhe einer wichtigen Unterstützung - der 100-Tage-Linie (11,00) - stattgefunden hat, was die Käufer ermutigen könnte, aktiver zu werden. Im Falle einer Aufwärtsbewegung sollten die Fibonacci-Retracements als nächste Widerstände betrachtet werden.

USDTRY im D1-Chart. Quelle: xStation 5



