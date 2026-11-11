Claude-Macher Anthropic: 64-Milliarden-IPO – steigt jetzt der Preis?

Was Sie über den Börsengang von Anthropic wissen sollten

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der KI-Mega-Börsengang nimmt Fahrt auf – und schon einen Tag nach dem offiziellen Start der IPO-Roadshow zeichnet sich die nächste Überraschung ab! Anthropic, das Unternehmen hinter der Claude-KI, will beim geplanten Nasdaq-Debüt bis zu 64,4 Milliarden US-Dollar einsammeln. Die Aktien sollen zunächst zwischen 70 und 78 Dollar kosten. Doch die Nachfrage scheint so groß zu sein, dass die Konsortialbanken bereits über eine Anhebung der Preisspanne nachdenken. Könnte die Bewertung damit auf 1,5 Billionen Dollar oder mehr steigen? Und ist der Anthropic-IPO tatsächlich eine historische Investmentchance – oder der nächste Höhepunkt der KI-Euphorie?

Nach dem Rekord-Börsengang von SpaceX steht mit Anthropic das nächste mögliche Mega-Ereignis an der Wall Street bevor. Am 10. November startete das KI-Unternehmen offiziell seine IPO-Roadshow. Insgesamt sollen 825 Millionen Aktien angeboten werden, davon rund 801 Millionen neue Aktien. Zusätzlich ist eine Privatplatzierung über 26 Milliarden Dollar mit strategischen Technologiepartnern vorgesehen. Der erste Handelstag an der Nasdaq unter dem Kürzel ANT wird derzeit für den 19. November erwartet. Die ursprüngliche Preisspanne impliziert eine voll verwässerte Bewertung von bis zu 1,4 Billionen Dollar. Doch laut einem aktuellen Bericht der Financial Times prüfen die begleitenden Banken bereits eine höhere Bewertung. Eine offizielle Anpassung gibt es bislang nicht.

Die Wachstumszahlen sind spektakulär – die finanziellen Herausforderungen allerdings ebenfalls. In den ersten neun Monaten 2026 erzielte Anthropic einen Umsatz von rund 33,2 Milliarden Dollar, ein Plus von mehr als 1.200 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Ende Oktober erreichte die annualisierte Umsatz-Run-Rate bereits rund 81 Milliarden Dollar – eine Hochrechnung des aktuellen Geschäftstempos, kein tatsächlich erzielter Jahresumsatz. Gleichzeitig weist das Unternehmen einen GAAP-Nettoverlust von rund 104 Milliarden Dollar aus, der überwiegend durch nicht zahlungswirksame Bewertungsanpassungen geprägt ist. Der operative Verlust lag dagegen bei etwa 1,3 Milliarden Dollar. Hinzu kommen langfristige Verpflichtungen für Rechenleistung und Infrastruktur von rund 901 Milliarden Dollar. Die entscheidende Frage lautet: Kann Anthropic sein explosives Wachstum in nachhaltige Gewinne verwandeln?

Für zusätzliche Spannung sorgt der immer intensivere Wettbewerb im KI-Sektor. Erst am 9. November stellte Anthropic mit Claude Fable 5.2 und Mythos 5.2 zwei neue KI-Modelle vor, die insbesondere bei Programmierung, komplexen Analysen und wissenschaftlichen Aufgaben Fortschritte versprechen. Gleichzeitig hinterfragen Anleger angesichts hoher Infrastrukturinvestitionen und schwankender Technologiekurse zunehmend die Bewertungen führender KI-Unternehmen. Der Anthropic-Börsengang könnte deshalb zu einem entscheidenden Stimmungstest für die gesamte Branche werden.

Doch wie können Privatanleger am Anthropic-IPO teilnehmen – und welche Alternativen gibt es bereits heute? Genau darum geht es im kostenlosen Anthropic-IPO-E-Book von WH SelfInvest. Der umfassende Aktien-Research-Leitfaden analysiert das Geschäftsmodell, die außergewöhnlichen Wachstumszahlen, die IPO-Bewertung und die wichtigsten Risiken. Darüber hinaus erfahren Anleger, welche Möglichkeiten sich nach einer Börsennotierung eröffnen könnten und wie sie bereits heute über Unternehmen wie Amazon, Alphabet, Microsoft und Nvidia oder über spezialisierte KI-UCITS-ETFs indirekt am KI-Markt teilhaben können.

Wird Anthropic zum nächsten Börsenstar oder sind die Erwartungen bereits zu hoch? Wer sich vor dem geplanten Nasdaq-Debüt ein fundiertes Bild machen möchte, findet im kostenlosen E-Book von WH SelfInvest die wichtigsten Fakten, Chancen, Risiken und Anlagemöglichkeiten – kompakt und verständlich aufbereitet.

👉 Jetzt das kostenlose Anthropic-IPO-E-Book sichern und auf den möglichen Mega-Börsengang vorbereiten!





👉 Kostenloses E-Book zur Space Economy (SpaceX, Rocket Lab, Raumfahrt ETFs uvm.)

👉 Deep-dive Aktienanalyse zu NVIDIA

👉 Tägliche Webinare für Trader und Anleger

👉 Aktuelle Marktanalysen

👉 Kostenlose Demo





Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.

CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 76% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFD funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.



