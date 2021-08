CMC Markets: DAX ist angeschlagen - Gefährlicher Cocktail braut sich zusammen

DAX ist angeschlagen - Gefährlicher Cocktail braut sich zusammen Der zaghafte Versuch des Deutschen Aktienindex, gestern noch vor Handelsschluss die Unterstützung bei 15.800 Punkten, der Kombination aus 200-Stunden-Linie und Ausbruchsniveau, zurückzuerobern, ist gescheitert. Das dürfte auch für den letzten Handelstag der Woche nicht viel Gutes bedeuten. Die Bereitschaft zu weiteren Gewinnmitnahmen bei den Anlegern ist hoch und die berühmten Schnäppchenjäger dürften dieses Mal einen höheren Discount für Neuengagements am Aktienmarkt haben wollen.



Denn die Rahmenbedingungen für die Börse haben sich in den vergangenen Tagen um Einiges verschlechtert. Im letzten Sitzungsprotokoll der Federal Reserve stand zwar nicht wirklich viel Neues, es hat den Anlegern aber scheinbar die Augen geöffnet, was die unendliche Versorgung der Märkte mit Liquidität angeht. Dazu gesellen sich geopolitische Unwägbarkeiten durch die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan. Nicht zu vergessen die Ausbreitung der Delta-Variante, die in dieser Kombination dunkle Wolken am zuvor strahlend blauen Börsenhimmel erzeugt. Anleger reagieren auf diesen Wetterumschwung mit Verkäufen.



Die gute Nachricht in diesen Tagen ist, dass die wieder fallenden Rohstoffpreise auch dazu beitragen könnten, das Argument einer nur vorübergehenden Inflation zu bekräftigen. Setzt sich der Trend fort, könnte dies einen nicht allzu schnellen geldpolitischen Straffungskurs der Zentralbanken ermöglichen. Im DAX ist der Schwung nach dem Erreichen der 16.000er Marke auf jeden Fall erst einmal raus. Solange es dem Markt nicht gelingt, die Hürde von 15.800 Zählern wieder zu überwinden, bleibt er angeschlagen und jederzeit anfällig für einen größeren Rutsch nach unten.

Mehr Analysen und Marktkommentare lesen