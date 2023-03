Das war der Handelstag, 01.03.23 🔴 Wall Street und DAX - Schwacher Monatsstart

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Der DAX beendete den ersten Handelstag im März mit einem RĂĽckgang von fast 0,4%, da die ĂĽber den Erwartungen liegenden deutschen Inflationsdaten und die hawkishen Ă„uĂźerungen der EZB-Beamten die positiven chinesischen Produktionsdaten ĂĽberschatteten.Â

Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank und eines der hawkisheren EZB-Mitglieder, erklärte gegenüber CNBC, dass die Verbraucherpreise hartnäckig hoch bleiben werden und weitere deutliche Zinserhöhungen über März hinaus erforderlich sein könnten.

Auch die jĂĽngste PMI-Umfrage deutete darauf hin, dass die Produktion des verarbeitenden Gewerbes in der Eurozone den achten Monat in Folge zurĂĽckgeht.

Die wichtigsten Indizes an der Wall Street fielen am Mittwoch ebenfalls unter dem Druck höherer Renditen und hawkisher Kommentare von Fed-Mitgliedern.

US-Notenbanker Bostic ist nach wie vor der Ansicht, dass der Leitzins der Fed auf 5,00% bis 5,25% angehoben werden und bis ins Jahr 2024 auf diesem Niveau bleiben sollte. Zuvor hatte Kashkari gesagt, er sei nicht sicher, ob die Fed in der Lage sein werde, eine weiche Landung zu erreichen.

Die Fed-Swaps preisen einen Leitzins von 5,49% im September 2023 als Höchstwert ein.

Der ISM-Einkaufsmanagerindex fĂĽr das verarbeitende Gewerbe in den USA stieg im Februar leicht auf 47,7 (Januar: 47,4) und damit auf den niedrigsten Wert seit Mai 2020, blieb aber hinter den Erwartungen von 48 zurĂĽck.

Die einjährige US-Rendite überschritt die 5%-Marke, während die 10-jährige Benchmark-Rendite auf 4,0% anstieg, ein Niveau, das seit November nicht mehr erreicht wurde und sich negativ auf Technologie- und andere wachstumsstarke Aktien auswirkt.

Die Aktien von Rivian fielen um 16%, da der EV-Hersteller enttäuschende Umsatzzahlen für das vierte Quartal meldete und der Produktionsausblick unter den Schätzungen der Analysten lag.

Edelmetalle legten angesichts der Dollarschwäche zu, doch verlor die Aufwärtsdynamik am Abend an Kraft. Der Goldpreis fiel von seinem Höchststand bei 1.845 Dollar zurück, während sich der Silberpreis nicht über der Marke von 21,00 Dollar halten konnte.

WTI stieg stark an und testete den lokalen Widerstand bei 77,80 Dollar, obwohl die Rohölbestände in den USA um 1,166 Millionen Barrel auf 851,8 Millionen Barrel stiegen, den höchsten Stand seit September 2022.Â

Der USD ist die am schlechtesten abschneidende G10-Währung, da die Händler angesichts positiver Wirtschaftsdaten in China Mittel in risikoreichere Währungen umschichteten. Der Yuan sowie der australische und der neuseeländische Dollar profitierten von robusten chinesischen Produktionsdaten, während Inflationssorgen in Europa den EUR beflügelten.

Die wichtigsten Kryptowährungen stiegen, wobei es Bitcoin erneut nicht gelang, die Marke von 24.000 Dollar zu überwinden, während Ethereum den Widerstand bei 1.650 Dollar durchbrach.

Der S&P 500 (US500) fiel unter die 4.000-Punkte-Marke, die nun als wichtiger kurzfristiger Widerstand fungiert. Solange der Kurs unter diesem Niveau liegt, könnte sich der Rückgang bis zur Unterstützung bei 3.855 Punkten fortsetzen, die durch die untere Grenze der breiten 1:1-Struktur und das 50% Fibonacci-Retracement markiert ist. Quelle: xStation5 von XTB

