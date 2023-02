Das war der Handelstag, 02.02.23 🔴 Wall Street erholt sich vor den Ergebnissen der Big Tech

Die europ√§ischen Aktienm√§rkte erreichten ein 9-Monats-Hoch, wobei der deutsche DAX um 2,16% zulegte, gest√ľtzt durch Gewinne bei Technologie- und Autoaktien.

Sowohl die BoE, Bank of England als auch die EZB erhöhten die Zinssätze um die weithin erwarteten 50 Basispunkte.

Madmae¬†Lagarde von der EZB garantierte f√ľr die M√§rz-Sitzung fast weitere 50 Basispunkte. Sp√§ter wurde aus EZB-Quellen bekannt, dass die Entscheidungstr√§ger mit mindestens zwei weiteren Zinserh√∂hungen rechnen.¬†¬†¬†

Obwohl sich die EZB nicht wie ihre Kollegen in den USA und im Vereinigten K√∂nigreich in einem eher dovishen Ton √§u√üerte, wurde die Risikobereitschaft durch die Spekulationen √ľber ein bevorstehendes Ende des Zinserh√∂hungszyklus gest√ľtzt.¬†

Der S&P500 und der Nasdaq legten nach der FED-Rallye um 1,40% bzw. 3,15% zu, was durch die positiven Ergebnisse der Facebook-Muttergesellschaft Meta Platforms, deren Aktien um 26% in die Höhe schnellten, noch verstärkt wurde.

Tesla steigt um √ľber 6%, da das Unternehmen eine Produktionssteigerung in China plant.

Der Dow Jones hinkt hinterher, da die M√§rkte die j√ľngste FED-Entscheidung und die geldpolitischen Aussichten neu bewerteten.¬†

Nun werden sich die Anleger auf die Gewinnberichte der US-Megatech-Aktien - Apple, Amazon, Alphabet - und den morgigen NFP-Bericht konzentrieren.

Energierohstoffe werden leicht schw√§cher gehandelt. Natgas oszilliert unterhalb der Flatline, obwohl die US-Versorgungsunternehmen in der Woche zum 27. Januar 151 Mrd. Kubikmeter Gas aus den Speichern entnommen haben, was leicht √ľber den Markterwartungen von 142 Mrd. Kubikmetern liegt.

Unterdessen fiel OIL.WTI um 2,5% und testete den Widerstand bei 75,00 $, doch gelang es den Käufern, die meisten Verluste im weiteren Verlauf der Sitzung auszugleichen.

Edelmetalle gaben deutlich nach, da ein st√§rkerer Dollar die niedrigeren Treasury-Renditen √ľberschattete. Gold brach unter die wichtige Unterst√ľtzung bei $1920, w√§hrend Silber von den j√ľngsten H√∂chstst√§nden bei $24,60 abprallte und sich der Marke von $23,50 n√§herte.

Der Dollar-Index erholte sich am Donnerstag und prallte von einem Neunmonatstief von 100,8 ab, um um die 101,6-Marke zu handeln. Der Euro und das britische Pfund gaben nach den j√ľngsten EZB- und BoE-Entscheidungen gegen√ľber dem Greenback nach.

EURUSD¬†testete¬†eine wichtige Unterst√ľtzungszone um 1,09, w√§hrend GBPUSD trotz der hawkishen Kommentare von BoE-Gouverneur Bailey auf Tagestiefs bei 1,2240 zur√ľckkehrte.

Die wichtigsten Kryptow√§hrungen profitierten ebenfalls von der risikofreudigen Stimmung. Bitcoin kletterte schlie√ülich √ľber die 24000 $-Marke, w√§hrend Ethereum um fast 5% zulegte und den Widerstand bei 1700 $ testete.

Der Dow Jones / US30 bleibt trotz der insgesamt positiven Stimmung ged√§mpft. Solange sich der Index jedoch √ľber der wichtigen Unterst√ľtzung bei 33.720 befindet, k√∂nnte ein weiterer Aufw√§rtsimpuls in Richtung des Widerstands bei 35.100 Punkten erfolgen. Quelle: xStation5¬† von XTB

