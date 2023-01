Das war der Handelstag, 03.01.23 🔴 Wall Street eröffnet 2023 niedriger; NATGAS fällt angesichts der hohen Temperaturen

Die Gaspreise verzeichneten heute massive Rückgänge. In den USA sank der Gaspreis um mehr als 11 % und fiel unter 4 $/MMBTU, da die Wettervorhersagen auf anhaltend hohe Temperaturen bis mindestens Mitte des Monats hindeuten.

verzeichneten heute massive Rückgänge. In den USA sank der Gaspreis um mehr als 11 % und fiel unter 4 $/MMBTU, da die Wettervorhersagen auf anhaltend hohe Temperaturen bis mindestens Mitte des Monats hindeuten. Auch in Europa fielen die Gaspreise. Der TTF-Preis für die Lieferung in diesem Monat fiel angesichts des sehr niedrigen Verbrauchs bei hohen Temperaturen auf rund 71 €/MWh. Die Speicherfüllstände in Europa steigen, was für diese Jahreszeit ungewöhnlich ist.

Die Ă–lpreise verloren heute jeweils 3 % gegenĂĽber einem sehr starken US-Dollar

verloren heute jeweils 3 % gegenüber einem sehr starken US-Dollar Der US-Dollar legte heute in der ersten richtigen Sitzung für den US-Markt gegenüber den meisten Währungen zu. Der Dollar war stark, obwohl die Renditen fielen.

Das GDPNow-Modell zeigt ein deutliches USA BIP-Wachstum von fast 4% im vierten Quartal des vergangenen Jahres. Hinzu kommen die anstehenden Staatsausgaben, die dazu führen könnten, dass die Fed keinen Anreiz hat, in nächster Zeit von Zinserhöhungen abzurücken.

Auf der anderen Seite verlor der Euro heute durch einen starken Rückgang der deutschen Inflation. Die Inflation in Deutschland sank im Dezember auf 8,6% y/y (Jahresvergleich) von 10,0% y/y, was auf einen starken Rückgang der Energiepreise und gleichzeitig eine einmalige Zahlung von Gasrechnungen durch die Behörden für Dezember zurückzuführen ist.

heute durch einen starken Rückgang der deutschen Inflation. Die von 10,0% y/y, was auf einen starken Rückgang der Energiepreise und gleichzeitig eine einmalige Zahlung von Gasrechnungen durch die Behörden für Dezember zurückzuführen ist. Der US Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe bleibt im Dezember bei 46,2 Punkten.

Tesla verlor heute bis zu 14%, da die Auslieferungen von Fahrzeugen im 4. Quartal 2022 unter den Markterwartungen lagen. Dies könnte auf mögliche Probleme des Unternehmens hindeuten und die Nachfrage beeinträchtigen.

verlor heute bis zu 14%, da die Auslieferungen von Fahrzeugen im 4. Quartal 2022 unter den Markterwartungen lagen. Dies könnte auf mögliche Probleme des Unternehmens hindeuten und die Nachfrage beeinträchtigen. Der Nasdaq verlor heute in der ersten Sitzung des Jahres deutlich über 1 %. Die Sitzung fand gestern nicht statt, da der 1. Januar auf einen Sonntag fiel.

verlor heute in der ersten Sitzung des Jahres deutlich über 1 %. Die Sitzung fand gestern nicht statt, da der 1. Januar auf einen Sonntag fiel. Die europäischen Indizes schlossen heute deutlich im Plus. Der DAX stieg um 0,8% und der FTSE 100 um 1,4%

stieg um 0,8% und der um 1,4% Diese Woche werden wir auch die ISM-Indizes, den ADP-Bericht und den NFP-Bericht am Freitag erfahren.

+++

Lesen Sie unser neues, kostenloses E-Book zur Vorbereitung auf 2023

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.