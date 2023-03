Das war der Handelstag, 03.03.23 🔴 Die Stimmung verbessert sich zum Ende der volatilen Woche

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages

Die US-Indizes setzten ihre Erholung am Freitag fort und schwankten in der Nähe ihres Zweiwochenhochs. Gleichzeitig sanken die Renditen der US-Staatsanleihen, was den angeschlagenen Technologie- und anderen wachstumsstarken Aktien eine gewisse Atempause verschaffte. Der Nasdaq stieg um 1,5%.

Die US-Renditen gingen zurĂĽck, liegen aber immer noch ĂĽber 4%, was bedeutet, dass der Markt weiterhin von einer recht restriktiven Haltung der Fed ausgeht.

In der kommenden Woche werden die US-Aktien während Powells Anhörung vor dem Kongress am Dienstag und Mittwoch und der Veröffentlichung des NFP am Freitag eine Chance haben, sich zu bewegen.

Der ISM-Dienstleistungs-PMI für die USA lag im Februar bei 55,1, kaum verändert gegenüber 55,2 im Januar und über den Erwartungen von 54,5.  Der Teilindex für die Beschäftigung und die Auftragseingänge stiegen an. Die Preise und die Produktion gingen zurück, befinden sich aber immer noch im Expansionsbereich.

Die Aktien von Meta stiegen um mehr als 6%, nachdem der Tech-Riese einen starken PreisrĂĽckgang fĂĽr sein Virtual-Reality-Headset angekĂĽndigt hatte.

C3.ai-Aktien stiegen um 30%, nachdem die Quartalsergebnisse besser als erwartet ausgefallen waren und ein positiver Ausblick gegeben wurde.

Rohöl fiel um mehr als 1%, nachdem das WSJ darauf hingewiesen hatte, dass die Vereinigten Arabischen Emirate einen Austritt aus der OPEC erwägen, um mehr Öl zu fördern. Die Gerüchte wurden später dementiert und die Ölpreise kehrten den Trend um. OIL.WTI wird 1,5% höher gehandelt.

Gold gewinnt aufgrund niedrigerer Renditen und nähert sich der Marke von 1850 $, obwohl das Forexpaar EURUSD weiterhin relativ niedrig notiert.Â

Der halbjährliche geldpolitische Bericht der Fed zeigt die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen und weist auf einen sehr starken Arbeitsmarkt hin.

Natgas / Erdgas stieg am Freitag um mehr als 8% auf fast 3 $/MMBtu und erreichte damit den höchsten Stand seit fast fünf Wochen, was auf die Prognosen für eine höhere Heizungsnachfrage in den nächsten zwei Wochen zurückzuführen ist, da die Temperaturen voraussichtlich sinken werden.

Trotz der insgesamt positiven Stimmung stehen Kryptowährungen aufgrund der anhaltenden Silvergate-Sorgen unter erheblichem Verkaufsdruck. Bitcoin fiel kurzzeitig unter die wichtige Unterstützung bei $22.000, während Ethereum die Marke von $1540 testete.

Der Ethereum-Preis fiel am Freitag um mehr als 6% und brach unter die psychologische UnterstĂĽtzung bei $1600, die mit dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der im Juni 2022 begonnenen Aufwärtswelle zusammenfällt. Derzeit versuchen die Käufer, den RĂĽckgang um die lokale UnterstĂĽtzung bei $1550 zu stoppen, die durch frĂĽhere Kursreaktionen gekennzeichnet ist. Sollte jedoch ein Durchbruch nach unten erfolgen, könnte sich der Ausverkauf in Richtung der jĂĽngsten Tiefststände bei $1460 vertiefen.Â

Quellen:Â xStation5Â von XTB

Â

WELTWEITE INDIZES HANDELN MIT XTB

Besonders niedrige Spreads  in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr!

 in der langen Handelszeit von 08 bis 22 Uhr! Mini CFDs, Trading ab 0,01 Kontrakten

Besonders präzise Kursstellung & Charting , basierend auf den Index-Futures

, basierend auf den Index-Futures Mehr zum Indexhandel bei XTB hier

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.