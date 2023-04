Das war der Handelstag, 05.04.23 🔴 Die US-Wirtschaft beginnt zu schwächeln

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Mehr und mehr Daten zeigen eine AbkĂĽhlung der US-Wirtschaft:

Der ADP-Bericht zeigt ein Beschäftigungswachstum von nur 145.000 gegenüber den Erwartungen von über 200.000. Dies ist ein weiterer Arbeitsmarktbericht nach dem gestrigen JOLTS-Bericht, der eine deutliche Abkühlung zeigte.

Darüber hinaus fällt der ISM-Index auf 51,2 Punkte von zuvor 55,1. Die Teilindizes für Auftragseingänge, Preise und Arbeit gehen stark zurück. Dennoch bleiben sie alle über 50 Punkten, was auf eine Expansion hindeutet, wenn auch in einem deutlich langsameren Tempo.

Als Reaktion darauf fielen die Indizes an der Wall Street trotz sinkender Renditen. Der Dollar reagierte zunächst negativ, konnte aber am Ende des heutigen Handelstages gegenüber dem Euro zulegen.

Interessanterweise führten die US-Daten zu einer Abschwächung der hawkishen Mester, die andeutet, dass weitere Zinserhöhungen in den USA nicht mehr angemessen sein könnten.

Das Währungspaar EURUSD fällt unter die Marke von 1,0900 und macht damit das gesamte Wachstum zunichte. Dies ist eine mögliche Folge der schwachen PMI-Werte für den Dienstleistungssektor in den europäischen Ländern.

Die RBNZ hebt überraschend die Zinssätze um 50 Basispunkte an und behält damit das Tempo der Erhöhungen vom Februar bei. Erwartet worden waren 25 Bp. Der NZD legte stark zu, gab aber später einen Teil der Gewinne wieder ab.

Die Ölvorräte sind laut DOE stark gesunken, aber der Ölpreis verhält sich uneinheitlich und liegt nach der überraschenden Produktionskürzung der OPEC+ vom Wochenende nahe der Eröffnung. Die Rückgänge könnten mit der Sorge um das Wirtschaftswachstum zusammenhängen.

Die Aktien von Unternehmen, die mit KI, künstlicher Intelligenz und Halbleitern zu tun haben, sind heute stark gesunken, was mit Bidens negativer Stellungnahme zur Regulierung und den Maßnahmen des japanischen Staates zusammenhängt.

Hoch´rRisikoanlagen stehen heute unter Druck. Bitcoin fiel unter die Marke von 28 000 USD, während die Altcoins gemischte Werte aufwiesen.

Vor dem Hintergrund eines starken Dollars begrenzte Gold seine Gewinne und wird um die $2020-Marke pro Unze gehandelt.

Der deutlichste Trend ist heute der RĂĽckgang an der Wall Street. Der Nasdaq / US100 verliert bis zu 1,5%, obwohl der Dow Jones / US30 nahe dem gestrigen Schlusskurs liegt.

