Das war der Handelstag, 09.01.23 🔴 Aktien weltweit zum Wochenbeginn in positiver Stimmung

Die meisten europ├Ąischen Aktienm├Ąrkte bauten am Montag ihre Gewinne aus und erreichten 7-Monats-Hochs. Der DAX┬ástieg um 1,25% und erreichte damit den h├Âchsten Stand seit Ende M├Ąrz 2022, wobei er weiterhin von Chinas wirtschaftlicher ├ľffnung und der Hoffnung auf eine Lockerung der geldpolitischen Straffung in den USA nach einem k├╝hleren Lohnwachstum unterst├╝tzt wurde.┬á

Der exportorientierte FTSE100 beendete die f├╝nfte Sitzung in Folge im gr├╝nen Bereich. Der Benchmark wird nahe seines Allzeithochs bei 7700 Punkten gehandelt, da positive Nachrichten aus China die Bullen unterst├╝tzen.

Auch die gro├čen Wall Street-Indizes bauen ihre deutlichen Gewinne aus der Vorwoche aus. Der Dow Jones notiert 0,4% h├Âher, w├Ąhrend der S&P 500 und der Nasdaq um 1,0 % bzw. 2,0% zulegen.

Neue Kommentare von FED-Mitgliedern k├╝hlten die Aufw├Ąrtsdynamik jedoch leicht ab. Fed Mitglied┬áBostic sagte, man k├Ânne davon ausgehen, dass die US-Notenbank bereit sei, ├╝ber das Ziel hinauszuschie├čen, und dass die Zinss├Ątze f├╝r l├Ąngere Zeit, bis weit ins Jahr 2024, ├╝ber 5% bleiben m├╝ssten. Seiner Meinung nach kann die Inflation in diesem Jahr auf etwa 3% sinken, auch wenn es einige Zeit dauern wird, bis sich der Politikwechsel der Fed auswirkt.

Daly (Fed)┬áprognostiziert, dass sich der Arbeitsmarkt weiter verlangsamen wird und die Inflation im ersten Quartal zur├╝ckgehen wird. Er rechnet auch mit einer PCE-Inflation im unteren Bereich von 3% im Laufe dieses Jahres und sieht die PCE-Inflation bis Ende 2024 n├Ąher bei 2% und Anfang 2025 bei 2%.┬á┬áEine Zinserh├Âhung um 50 Basispunkte h├Ąlt er nicht f├╝r unwahrscheinlich, da er die VPI-Daten noch nicht gesehen hat. Daly sch├Ątzt, dass die Arbeitslosigkeit auf 4,5% oder 4,6% steigen k├Ânnte.

Die Inflationserwartungen der US-Verbraucher f├╝r das kommende Jahr gingen im Dezember zum zweiten Mal in Folge zur├╝ck und erreichten mit 5% den niedrigsten Stand seit Juli 2021, verglichen mit 5,2% im November. Nun richten sich alle Augen auf den am Donnerstag anstehenden VPI-Bericht (Verbraucherpreisindex), um weitere Hinweise auf den n├Ąchsten Schritt der Fed zu erhalten.┬á

Bed Bath & Beyond verzeichnete im Vorfeld des morgigen Gewinnberichts einen Kursanstieg von fast 40 % bei erneut extremer Volatilit├Ąt. Das Unternehmen warnte letzte Woche, dass aufgrund eines massiven Umsatzeinbruchs ein Konkurs wahrscheinlich sei.

Energierohstoffe legten ebenfalls zu. NATGAS gewann ├╝ber 8,0%, da f├╝r die n├Ąchste Woche eine h├Âhere Gasnachfrage prognostiziert wird als bisher angenommen. Die WTI-Roh├Âl-Futures stiegen um mehr als 3% auf ├╝ber 76 USD┬áje Barrel, doch gaben die K├Ąufer einen Teil der Gewinne am Abend wieder ab.

Edelmetalle werden trotz der positiven Stimmung und des schwachen Dollars uneinheitlich gehandelt. Gold entfernte sich von seinem Tagesh├Âchststand von 1.883 USD┬áw├Ąhrend Silber kurzzeitig die Marke von 24 USD┬á├╝berschritt, doch die Verk├Ąufer gewannen die Kontrolle zur├╝ck und der Preis fiel auf 23,7USD.┬á┬á

Der Dollar-Index fiel auf 103 und damit auf einen Stand, der seit Juni 2022 nicht mehr erreicht wurde. Der Dollar schw├Ąchte sich auf breiter Front ab, wobei die Verkaufsaktivit├Ąten gegen├╝ber EUR, GBP und AUD am ausgepr├Ągtesten waren.┬á

Eine positive Stimmung ist auch auf dem Kryptow├Ąhrungsmarkt zu beobachten, wo Bitcoin um fast 2,5% gestiegen ist und ├╝ber 17300 USD gehandelt wird, w├Ąhrend Ethereum um mehr als 5,0% ├╝ber die 1330 USD-Marke gestiegen ist.

Das GBPUSD-Paar hat sich in den letzten Monaten in einem Aufw├Ąrtstrend bewegt. Am 6. Januar prallte der Kurs an der wichtigen Unterst├╝tzung bei 1,1880 ab, die durch die untere Grenze des 1:1-Musters und den EMA100-Durchschnitt markiert wird. Das aktuelle Ziel f├╝r die Marktbullen liegt bei 1,2450, wo die H├Âchstst├Ąnde vom Dezember 2022 zu finden sind.

Quelle: xStation5 von XTB

 

Offenlegung gem├Ą├č ┬ž 80 WpHG zwecks m├Âglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Ver├Âffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einsch├Ątzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bed├╝rfnisse bestimmter Personen verfasst. Ver├Âffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzm├Ąrkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzm├Ąrkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und k├Ânnen auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht f├╝r Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Ver├Âffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten ├╝berlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten k├Ânnen, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.