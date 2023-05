Das war der Handelstag, 10.05.23 🔴 Indizes und Gold geben Gewinne nach US Verbraucherpreisindex-Zahlen wieder ab

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes & Rohstoffe des Tages

Die Indizes an der Wall Street begannen den heutigen Handel h√∂her, da die niedriger als erwartet ausgefallenen US-Verbraucherpreisindizes (CPI, Consumer Price Index) f√ľr April die Hoffnung n√§hrten, dass die Fed die Zinsen nicht weiter anheben wird.

Die US-Verbraucherpreisinflation verlangsamte sich im April von 5,0 auf 4,9% (erwartet. 4,9%), w√§hrend die Kerninflation von 5,6 auf 5,5% zur√ľckging (erw. 5,5%).

Die Marktchancen f√ľr eine Zinserh√∂hung durch den FOMC im Juni sanken nach den CPI-Daten f√ľr April auf 0%.

Die Gewinne an der Wall Street wurden jedoch schnell wieder aufgezehrt, und die wichtigsten US-Indizes notieren nun 0,3-0,8 % niedriger. Nasdaq widersetzt sich dem Trend und legt um 0,2 % zu.

Die europäischen Börsenindizes beendeten den heutigen Handel leicht schwächer. Der deutsche DAX fiel um 0,37%, der britische FTSE 100 um 0,29% und der französische CAC40 um 0,49%.

CNBC berichtete, dass das US-Justizministerium Leerverk√§ufe von regionalen Bankaktien w√§hrend der j√ľngsten Turbulenzen in diesem Sektor untersucht.

EZB-Präsidentin Lagarde sagte, dass die Zentralbank noch viel zu tun habe.

EZB-Mitglied Nagel sagte, dass es noch viel Arbeit in Bezug auf die Kerninflation gebe und dass die EZB letzte Woche eine stärkere Zinserhöhung hätte vornehmen können.

EZB-Mitglied Centeno sagte, er erwarte, dass die Politik noch einige Zeit straff bleiben werde und dass Zinssenkungen irgendwann im Jahr 2024 beginnen könnten.

Bloomberg berichtet, dass einige EZB-Mitglieder eine Zinserh√∂hung im September f√ľr notwendig erachten.

SNB-Pr√§sident Jordan sagte, die Schweizer Geldpolitik sei noch nicht restriktiv genug und die Inflation liege weiterhin √ľber dem Preisstabilit√§tsbereich.

Der offizielle US-Bericht zeigte einen unerwarteten Anstieg der √Ėllagerbest√§nde um 2,95 Millionen Barrel (erwartete -1,6 Mio. Barrel). Die Best√§nde an Destillaten fielen um 4,17 Millionen Barrel (exp. -0,8 mb), w√§hrend die Benzinbest√§nde um 3,17 Millionen Barrel sanken (erw. +1,2 mb).

Der endg√ľltige deutsche Verbraucherpreisindex f√ľr April lag bei 7,2% gegen√ľber dem Vorjahr und entsprach damit der Blitzmeldung.

Die wichtigsten Kryptowährungen wurden heute mit einem Minus von 0,9% bei Bitcoin, einem Minus von 1% bei Ethereum und einem Minus von 0,9% bei Ripple gehandelt.

NZD und JPY sind die Währungen mit der besten Performance, während CAD und AUD am meisten nachgeben.

GOLD stieg nach der Ver√∂ffentlichung der US-CPI-Daten an, gab diese Gewinne sp√§ter jedoch schnell wieder ab (oranger Kreis). Der Abw√§rtstrend wurde jedoch gestoppt und wir beobachten nun den Versuch der K√§ufer, den Preis des Edelmetalls wieder √ľber die $2.032-Preiszone zu dr√ľcken.¬†Quelle:¬†xStation5¬†von XTB

 

