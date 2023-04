Das war der Handelstag, 11.04.23 🔴 Märkte warten auf den morgigen US CPI-Inflationsbericht

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Die europäischen Märkte verzeichneten am Dienstag einen Anstieg der Indizes. Der DAX legte um mehr als 0,37% zu, und der französische CAC40 gewann fast 0,9%.

Die Stimmung an der Wall Street ist eher optimistisch, obwohl sich die wichtigsten Indizes seitwärts bewegen. Die Anleger warten auf den morgigen CPI-Inflationsbericht (Consumer Price Index, im Deutschen Verbraucherpreisindex) aus den USA, der wahrscheinlich der letzte wichtige makroökonomische Indikator vor der FOMC-Sitzung Anfang Mai sein wird.

Der Ausbruch von Bitcoin ĂĽber die psychologische Marke von 30.000 $ löste eine kräftige Rallye bei den Aktien börsennotierter Unternehmen aus, die in erheblichem MaĂźe im Markt fĂĽr digitale Vermögenswerte engagiert sind. Unternehmen wie Riot Blockchain (RIOT.US), Silvergate Capital (SI.US) und Coinbase (COIN.US) notieren zwischen 7% und 14% höher.Â

Der Schweizer Franken und der Euro sind im Moment die besten Performer auf dem Devisenmarkt. Unter Druck stehen der Neuseeländische Dollar und der Japanische Yen.Â

Die chinesische Inflationsrate lag unter dem Konsens der Analysten. Im Jahresvergleich lag die Wachstumsrate der Preise für Waren und Dienstleistungen bei 0,7%, während der Konsens bei 1% gelegen hatte.

Der Beginn der neuen Woche bringt einen Anstieg der Zuckerpreise mit sich. SUGAR ist heute um 2% gestiegen und konnte die Marke von 24,06 $ pro Pfund, d. h. den Höchststand von 2016, durchbrechen. Damit lag der Preis kurzzeitig auf dem höchsten Stand seit April 2012, einem 11-Jahres-Hoch. Die starke Aufwärtsdynamik, die Ende März einsetzte, wird von positiven Fundamentalfaktoren fĂĽr den Preis getragen.Â

Die US-Erdgaspreise (NATGAS) legen heute um mehr als 2,5% zu. Seit dem Tiefststand vom Donnerstag hat NATGAS bereits um mehr als 10% zugelegt. Ein neuer Satz von Wettervorhersagen fĂĽr die USA kann als Grund fĂĽr die Verbesserung der Erdgasstimmung in dieser Woche angefĂĽhrt werden.Â

Rohöl der Sorte WTI legt angesichts der kĂĽrzlich angekĂĽndigten ProduktionskĂĽrzungen der OPEC+ und der relativ guten Stimmung bei den börsennotierten Unternehmen des Energiesektors derzeit um mehr als 2% zu.Â

Angesichts des Schreckgespensts wirtschaftlicher Ungewissheit halten Gold und Silber, die heute mit einem Plus von 0,7% bzw. 1% gehandelt werden, ihre historische Aufwärtsdynamik aufrecht.

Bitcoin zieht heute die meiste Aufmerksamkeit auf dem Kryptomarkt auf sich, da die Kryptowährung die psychologische Marke von 30.000 $ testet und auf dem höchsten Stand seit Anfang Juni 2022 gehandelt wird.

Die Kryptowährung Solana gewinnt heute 12%, dank der fĂĽr Donnerstag geplanten EinfĂĽhrung des Saga-Telefons, eines Android-Telefons, das auf der Blockchain von Solana basiert.Â

Quellen:Â xStation5Â von XTB

