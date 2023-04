Das war der Handelstag, 13.04.23 🔴 EURUSD nach US-Konjunkturdaten auf Jahreshoch

Die wichtigsten Ereignisse des Handelstages

Tops & Flops and den Börsen

Aktien, Indizes, Forex & Rohstoffe des Tages

Der US-Dollar ist auf dem RĂĽckzug nach besser als erwarteten PPI-Inflationsdaten aus den USA.

Der US Dollar Index (USDIDX) fällt auf den niedrigsten Stand seit April 2022 und nähert sich der 100,5 Punkte Zone.

Der EURUSD-Wechselkurs stieg über die Marke von 1,1050 und erreichte damit neue Jahreshöchststände.

Die Gesamtinflationsrate des verarbeitenden Gewerbes fiel von 4,6% im Jahresvergleich auf 2,7% im Jahresvergleich, während ein Rückgang auf 3,0% im Jahresvergleich erwartet worden war.

Die australischen und neuseeländischen Währungen schnitten am Donnerstag am besten ab, wobei der AUD durch einen guten Arbeitsmarktbericht in Australien unterstützt wurde.

Der europäische Aktienmarkt beendete den Handel mit einem Plus von 1,13% für den CAC40, 0,24% für den FTSE100 und nur 0,16% für den DAX.

An der Wall Street ist die Stimmung besser, wobei der Nasdaq mit einem Plus von 1,79% an der Spitze steht und der S&P500 um 0,97% zulegt, obwohl die Unternehmen des Finanzsektors und die Banken im Vergleich zur Benchmark vor den morgigen Finanzergebnissen relativ schlecht abschneiden.

Palladium bewegt sich heute im Gleichschritt mit anderen glasartigen Metallen, die vor allem aufgrund der USD-Schwäche zugelegt haben. Palladium gewinnt mehr als 4 %, ebenso wie Platin, während Gold um 1,4% und Silber um weniger als 2 % zulegt.

WTI-Rohöl konnte die 83 $-Marke nicht überwinden und wird heute unter dieser Marke gehandelt. Dennoch scheint die wichtigste Unterstützung für OIL.WTI auf kurze Sicht die Zone um die 82 $-Marke zu sein; solange sie nicht durchbrochen wird, kann die Aufwärtsbewegung weitergehen.

Die Kryptowährungen entwickeln sich sehr gut: Bitcoin steht kurz vor seinem Jahreshoch und Ethereum durchbricht nach den US-Daten und der Umsetzung der Shanghai-Hardfork die 2.000-Dollar-Marke.

Charttechnisch gesehen nähert sich der PALLADIUM-Preis dem wichtigen kurzfristigen Widerstand bei 1578 $, der sich aus der oberen Begrenzung des lokalen 1:1-Musters sowie aus früheren Preisreaktionen ergibt. Im Falle eines Ausbruchs nach oben könnte eine Aufwärtsbewegung in Richtung 1730 $ ausgelöst werden. Quelle: xStation5 von XTB

Â

HANDELN beim TESTSIEGER 2023:

Der Testsieger bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB

bei den CFD Brokern 2023 bei Brokerwahl.de ist XTB Ăśber 66.000 Trader haben abgestimmt!

Bester Service, beste Spreads und beste Technik

Ăśberzeugen Sie sich selbst und handeln Sie beim Besten CFD Broker Deutschlands laut Brokerwahl

Offenlegung gemäß § 80 WpHG zwecks möglicher Interessenkonflikte



Der Autor kann in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten investiert sein.



Die Autoren der Veröffentlichungen verfassen jene Informationen auf eigenes Risiko. Analysen und Einschätzungen werden nicht in Bezug auf spezifische Anlageziele und Bedürfnisse bestimmter Personen verfasst. Veröffentlichungen von XTB, die bestimmte Situationen an den Finanzmärkten kommentieren sowie allgemeine Aussagen von Mitarbeitern von XTB hinsichtlich der Finanzmärkte , stellen keine Beratung des Kunden durch XTB dar und können auch nicht als solche ausgelegt werden. XTB haftet nicht für Verluste, die direkt oder indirekt durch getroffene Handlungsentscheidungen in Bezug auf die Inhalte der Veröffentlichungen entstanden sind.



Risikohinweis



CFDs sind komplexe Instrumente und beinhalten wegen der Hebelwirkung ein hohes Risiko, schnell Geld zu verlieren. 80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Anlageerfolge sowie Gewinne aus der Vergangenheit garantieren keine Erfolge in der Zukunft. Inhalte, Newsletter und Mitteilungen von XTB stellen keine Anlageberatung dar. Die Mitteilungen sind als Werbemitteilung zu verstehen.